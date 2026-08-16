Inter Besiegt Real Betis Im Letzten Testspiel Der Saisonvorbereitung

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Inter Besiegt Real Betis Im Letzten Testspiel Der Saisonvorbereitung

Inter aus Italien besiegte Real Betis aus Spanien im letzten Testspiel vor der neuen Saison mit 1:0. Die Partie im Stadio San Nicola in Bari diente dem Team von Cristian Chivu als wichtige Vorbereitung auf die Pflichtspiele. Goal.com berichtet.

Laut ixbt.com rückt der Start der neuen Saison näher. Inter empfängt am Samstag, dem 23. August, am ersten Spieltag Monza. Vor dieser wichtigen Partie überprüfte der Trainerstab den körperlichen Zustand der Mannschaft.

Stones trifft bei seinem Debüt

Im Mittelpunkt standen die Fitness des neuen Spielers sowie der aus Verletzungen zurückkehrenden Akteure. Der englische Verteidiger, der zunächst auf der Bank saß, wurde bei seinem Debüt zum Helden.

Das einzige Tor der Partie fiel in der 82. Minute. Federico Dimarco brachte einen Freistoß in den Strafraum, Benjamin Pavard verlängerte den Ball per Kopf in Richtung Tor, und der englische Verteidiger traf aus kurzer Distanz.

Überlegenheit auf dem Platz

Inter kontrollierte in der ersten Halbzeit das Mittelfeld und hinterließ einen starken Eindruck. Nach der Pause übernahmen die Mailänder vollständig die Kontrolle und erspielten sich zahlreiche gefährliche Chancen vor dem gegnerischen Tor.

Federico Dimarco und Bonny gehörten zu den aktivsten Spielern im Angriff von Inter. Die gegnerischen Torhüter Valles und Manu Gonzalez bewahrten ihr Team jedoch mehrmals vor sicheren Gegentoren.

Insbesondere parierten die Torhüter im Verlauf der Partie gefährliche Schüsse von Barella, Dimarco und Bonny. Auch ein Angriff mit Sucic und Lautaro Martinez in der 89. Minute verfehlte nur knapp einen Torerfolg.

Damit beendete Inter die Saisonvorbereitung mit einem Sieg, sorgte bei den Fans vor den neuen Wettbewerben für gute Stimmung und zeigte sich bereit für die Pflichtspiele.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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