Xabi Alonso teilt seine Eindrücke nach seinem ersten Spiel als Chelsea-Cheftrainer

Xabi Alonso leitete an der Stamford Bridge in London sein erstes Pflichtspiel als Chelsea-Cheftrainer und gab zu, dass die Partie für ihn sehr emotional war. Wie GOAL.com berichtet, feierte sein Team im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Real Sociedad und sorgte bei den Fans vor der neuen Saison für eine positive Stimmung. Darüber berichtete GOAL.com .

Nach dem Sommer-Transferfenster wurde der frühere Trainer von Bayer Leverkusen und Real Madrid bei seinem ersten Spiel im Westen Londons von den Rängen herzlich empfangen. Alonso lobte die von den Fans geschaffene Atmosphäre während der Partie und zeigte sich sehr zufrieden mit der Unterstützung für die Mannschaft und sein neues Trainerteam.

Neuer Trainer und Debütanten glänzen

Vor dem Anpfiff richtete sich die gesamte Aufmerksamkeit auf Morgan Rogers , der für die britische Rekordablöse von 117 Millionen Pfund von Aston Villa verpflichtet worden war. Der junge Angreifer ließ nicht lange auf sich warten und erzielte in der 11. Minute seines Debüts aus kurzer Distanz den Führungstreffer. Obwohl Jon Aramburu vor der Pause für Real Sociedad ausglich, stellte Chelsea seine Überlegenheit in der zweiten Halbzeit vollständig unter Beweis.

João Pedro spielte eine entscheidende Rolle beim Sieg von Chelsea. Nach einer Flanke von Kapitän Reece James traf er per Kopf und brachte sein Team erneut in Führung. Kurz darauf nutzte er auch seine zweite Chance und baute den Vorsprung auf zwei Tore aus. Das Ergebnis ermöglichte dem Trainerteam, mit der Form der Neuzugänge und der zurückgekehrten Führungsspieler rundum zufrieden zu sein.

Taktische Änderungen und das Ende der Saisonvorbereitung

Alonso hielt auch in dieser Partie an seiner bevorzugten 3-4-3-Formation fest. Der spanische Trainer hatte dieses System auch bei seinen historischen Erfolgen in Leverkusen eingesetzt. Dies deutet darauf hin, dass er sein früheres 4-2-3-1-System vollständig aufgegeben hat und einen neuen Spielstil einführt.

In seinen Aussagen nach dem Spiel betonte Xabi Alonso, dass die Integration der Mannschaft trotz unterschiedlicher körperlicher Verfassungen einzelner Spieler gut vorankomme. Die Partie bot außerdem eine gute Gelegenheit, wichtige Spieler wie Reece James und Maxence Lacroix, die nach ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft zurückgekehrt waren, wieder in die Mannschaft zu integrieren. Der Trainer ist der Ansicht, dass dieser letzte Test dem Team vor der Saison die nötige Energie verleihen wird.