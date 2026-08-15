„Luis Enrique ist für mich wie ein Vater“: Ferran Torres erklärt seinen Wechsel zu PSG

Der nächste spektakuläre Transfer des europäischen Sommer-Transferfensters wurde offiziell bekannt gegeben. Der französische Meister PSG und der katalanische Klub Barcelona bestätigten den Transfer des 26-jährigen spanischen Angreifers Ferran Torresoffiziell.

Nach seiner Ankunft in Paris und erfolgreich absolvierter medizinischer Untersuchung unterschrieb der Angreifer seinen Vertrag und nahm am ersten Training mit seinen neuen Teamkollegen teil. Die renommierte spanische Zeitung Marca veröffentlichte das erste ausführliche Interview des Spielers mit den offiziellen Vereinsmedien des Pariser Klubs.

„Luis Enrique ist für mich im Fußball wie ein Vater“

Für den 26-jährigen Angreifer war Cheftrainer Luis Enrique der entscheidende Faktor bei der Wahl des Pariser Klubs:

„Ich habe das immer mit Stolz gesagt: In der Fußballwelt war Luis Enrique für mich wie ein Vater. Als ich unter ihm in der spanischen Nationalmannschaft gespielt habe, hat er mir stets grenzenloses Vertrauen entgegengebracht. Nun bin ich glücklich, wieder unter ihm bei einem großen Klub spielen zu können. Enrique gehört weltweit zu den besten Fachleuten darin, einen Fußballer tiefgehend zu verstehen, ihm großes Vertrauen zu geben und sein volles Potenzial zu entfalten.“

„Das Projekt ist riesig, mein Ziel ist es, jede Trophäe zu gewinnen“

Ferran Torres sprach auch über seine wichtigsten Aufgaben und Pläne bei seinem neuen Klub und dankte der Vereinsführung:

Dank an die Vereinsführung: „Ich bin begeistert, Teil dieses großartigen Projekts zu werden. Ich danke Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi, Berater Luis Campos und Trainer Luis Enrique für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben“;

Wichtigste Ziele: „Ich möchte die Pariser Fans glücklich machen, viele Tore schießen, Vorlagen geben und vor allem gemeinsam mit der Mannschaft alle großen Trophäen in sämtlichen Wettbewerben gewinnen“.

In der neuen Saison soll das Duo Luis Enrique und Ferran Torres die PSG-Offensive zu Erfolgen auf einem neuen Niveau führen.

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