„Luis Enrique ist für mich wie ein Vater“: Ferran Torres erklärt seinen Wechsel zu PSG

·4·Sport
„Luis Enrique ist für mich wie ein Vater“: Ferran Torres erklärt seinen Wechsel zu PSG

Der nächste spektakuläre Transfer des europäischen Sommer-Transferfensters wurde offiziell bekannt gegeben. Der französische Meister PSG und der katalanische Klub Barcelona bestätigten den Transfer des 26-jährigen spanischen Angreifers Ferran Torresoffiziell.

Nach seiner Ankunft in Paris und erfolgreich absolvierter medizinischer Untersuchung unterschrieb der Angreifer seinen Vertrag und nahm am ersten Training mit seinen neuen Teamkollegen teil. Die renommierte spanische Zeitung Marca veröffentlichte das erste ausführliche Interview des Spielers mit den offiziellen Vereinsmedien des Pariser Klubs.

„Luis Enrique ist für mich im Fußball wie ein Vater“

Für den 26-jährigen Angreifer war Cheftrainer Luis Enrique der entscheidende Faktor bei der Wahl des Pariser Klubs:

„Ich habe das immer mit Stolz gesagt: In der Fußballwelt war Luis Enrique für mich wie ein Vater. Als ich unter ihm in der spanischen Nationalmannschaft gespielt habe, hat er mir stets grenzenloses Vertrauen entgegengebracht.

Nun bin ich glücklich, wieder unter ihm bei einem großen Klub spielen zu können. Enrique gehört weltweit zu den besten Fachleuten darin, einen Fußballer tiefgehend zu verstehen, ihm großes Vertrauen zu geben und sein volles Potenzial zu entfalten.“

„Das Projekt ist riesig, mein Ziel ist es, jede Trophäe zu gewinnen“

Ferran Torres sprach auch über seine wichtigsten Aufgaben und Pläne bei seinem neuen Klub und dankte der Vereinsführung:

  • Dank an die Vereinsführung: „Ich bin begeistert, Teil dieses großartigen Projekts zu werden. Ich danke Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi, Berater Luis Campos und Trainer Luis Enrique für das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben“;

  • Wichtigste Ziele: „Ich möchte die Pariser Fans glücklich machen, viele Tore schießen, Vorlagen geben und vor allem gemeinsam mit der Mannschaft alle großen Trophäen in sämtlichen Wettbewerben gewinnen“.

In der neuen Saison soll das Duo Luis Enrique und Ferran Torres die PSG-Offensive zu Erfolgen auf einem neuen Niveau führen.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Ferran TorresLuis EnriquePSGBarcelonaNasser Al-Khelaifi
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sechs-Tore-Thriller: Milan bezwingt Manchester United!Sechs-Tore-Thriller: Milan bezwingt Manchester United!Gestern, 23:30Keine Tore im Spiel zwischen Inter und Real BetisKeine Tore im Spiel zwischen Inter und Real BetisGestern, 22:39Warum Markus Thuram das Spiel gegen Real Betis verpassteWarum Markus Thuram das Spiel gegen Real Betis verpassteGestern, 22:19Milan schlägt Manchester United im letzten Testspiel des SommersMilan schlägt Manchester United im letzten Testspiel des SommersGestern, 22:14Manchester City steht bei der Suche nach Rodris Ersatz vor neuen ProblemenManchester City steht bei der Suche nach Rodris Ersatz vor neuen ProblemenGestern, 21:39Inter trifft im letzten Testspiel vor der Saison auf Real BetisInter trifft im letzten Testspiel vor der Saison auf Real BetisGestern, 21:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?