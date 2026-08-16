Inter Besiegt Real Betis Im Letzten Testspiel

Inter hat Real Betis im letzten Testspiel vor der neuen Serie-A-Saison knapp besiegt. Die Partie im Stadio San Nicola in Bari diente den Nerazzurri als wichtiger Test vor dem Start der Meisterschaft 2026/2027, Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und Berichten aus den Sportmedien erzielte ein Neuzugang das einzige Tor der Partie. Der Sieg ermöglichte es Cheftrainer Cristian Chivu, positive Schlüsse über den körperlichen Zustand der Mannschaft zu ziehen, zeigte jedoch auch einige problematische Aspekte auf.

Positive Veränderungen Auf Dem Platz Und Führungsspieler

Hakan Çalhanoğlu bestimmte das Spieltempo, spielte zahlreiche präzise Pässe und gab zweimal gefährliche Distanzschüsse ab. Auch wenn er noch nicht bei 100 Prozent seiner Fitness ist, war eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den Spielen gegen Juventus und Milan zu erkennen.

Nicolò Barella bewies mit seiner unermüdlichen Laufarbeit erneut, dass er der Motor der Mannschaft ist. Sein perfekter Pass auf Bonny zu Beginn der Partie und seine energischen Ballgewinne halfen dem Team erheblich. Obwohl er in der Atmosphäre eines Freundschaftsspiels gelegentlich etwas übermotiviert agierte, überzeugte sein körperlicher Zustand die Experten.

Debütanten Und Vergleiche In Der Offensive

Der neue Spieler der Mannschaft feierte ein überzeugendes Debüt und erzielte den Siegtreffer. Bonny, der im Angriff agierte, gehörte während der Partie zu den aktivsten Spielern; fast alle gefährlichen Angriffe wurden über ihn eingeleitet. Gemeinsam mit Pio Esposito wich er auf die Flügel aus und nutzte freie Räume effektiv, doch sein ausbleibendes Tor scheint ihn psychologisch etwas zu belasten.

Federico Dimarco, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, steigerte das Angriffspotenzial der Mannschaft deutlich. Er erledigte die Aufgaben, die Carlos Augusto nicht bewältigen konnte, und veränderte das Spielbild grundlegend, indem er den Ball vor der Abwehr kontrollierte, direkt weiterleitete und Räume klug nutzte.

Inter, der amtierende italienische Meister, startet am Samstag, dem 23. August, mit einem Heimspiel gegen Monza in die Serie-A-Saison. Dieses Freundschaftsspiel lieferte dem Trainerstab wertvolle Informationen für die letzten Schlussfolgerungen vor dem Meisterschaftsauftakt.