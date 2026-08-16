Aus dem Stadion fliegender Ball verursacht Unfall: Kurioser Vorfall in Uruguay

Im südamerikanischen Fußball wurde ein seltenes, kurioses und zugleich gefährliches Ereignis registriert. Während eines offiziellen Spiels in der zweiten uruguayischen Liga flog ein Ball vom Spielfeld direkt auf eine Straße und verursachte einen Verkehrsunfall.

Der ungewöhnliche Vorfall Uruguay Montevideo und Paysandú ereignete sich während des Duells der beiden Klubs.

Verkehrsunfall außerhalb des Stadions und 20 Minuten Stau

In einer spannenden Phase des Spiels flog der Ball nach einem wuchtigen Schuss über die Tribünen des Stadions und landete auf einer nahe gelegenen Straße:

Unerwarteter Aufprall: Der auf die Fahrbahn geflogene Ball traf eines der fahrenden Autos und verursachte einen unerwarteten Unfall;

Verkehrsbehinderung: Infolge des Verkehrsunfalls kam der Fahrzeugverkehr auf dieser Straße etwa 20 Minuten lang vollständig zum Erliegen ;

Keine Verletzten: Glücklicherweise wurde bei dem unerwarteten Autounfall niemand verletzt, und es wurden keine schweren Schäden gemeldet.

Die örtliche Polizei und die zuständigen Dienste beseitigten die Folgen schnell und konnten den Verkehr auf der Straße nach kurzer Zeit wieder freigeben.

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