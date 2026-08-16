SpaceX bringt zwei Falcon 9-Raketen in Rekordzeit ins All

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SpaceX bringt zwei Falcon 9-Raketen in Rekordzeit ins All

In der Luft- und Raumfahrtindustrie wurde ein neuer Geschwindigkeitsrekord aufgestellt: Laut ixbt.com gelang es dem von Elon Musk gegründeten Unternehmen SpaceX, zwei Falcon 9-Raketen mit nur 38,5 Minuten Abstand erfolgreich zu starten. Diese aufeinanderfolgenden Orbitalstarts waren ein wichtiger Schritt und zeigten, wie stark Logistik und technologische Bereitschaft in der globalen Raumfahrtindustrie gewachsen sind. Das Portal berichtet .

Der Vorgang fand am 15. August statt. Zunächst startete von Cape Canaveral im Bundesstaat Florida eine Rakete, die acht Satelliten der nächsten Globalstar-Gruppe in eine niedrige Erdumlaufbahn brachte. Für diese Mission wurde die Erststufe B1090 eingesetzt, die ihren vierzehnten Flug erfolgreich absolvierte.

Geschwindigkeit im All und Rückkehr der Erststufen

Etwa acht Minuten nach dem Start kehrte die Erststufe der Falcon 9 erfolgreich zur Erde zurück. Sie landete sanft auf dem nahe gelegenen Landeplatz Landing Zone 40. Dieser Start ging als 52. Orbitalstart von Floridas Space Coast in diesem Jahr in die Geschichte ein.

Während die erste Rakete noch durch den Weltraum flog und ihre Aufgabe als Oberstufe erfüllte, bereiteten SpaceX-Spezialisten bereits intensiv den zweiten Start an der Vandenberg-Basis in Kalifornien vor. Die zweite Falcon 9 brachte eine geheime Nutzlast der U.S. Space Force in den Orbit.

Ein wichtiger historischer Meilenstein

Ziel und Zusammensetzung der Nutzlast, die im Rahmen der als USSF-366 bezeichneten geheimen Mission ins All gebracht wurde, bleiben vorerst geheim. Weder offizielle Behörden noch Unternehmensvertreter machten dazu weitere Angaben.

Auch die bei der zweiten Rakete eingesetzte Stufe B1088 erfüllte ihre Aufgabe einwandfrei. Nach dem Start landete sie erfolgreich auf der autonomen Drohnenplattform Of Course I Still Love You im Pazifischen Ozean.

Diese erfolgreiche Landung bescherte SpaceX einen weiteren großen Erfolg. Berichten zufolge wurde sie als 650. erfolgreiche Rückkehr einer Falcon-Erststufe zur Erde in der Geschichte verzeichnet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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