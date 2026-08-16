Schreckliches Unglück: Fähre in Simbabwe kentert, 72 Menschen sterben

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Schreckliches Unglück: Fähre in Simbabwe kentert, 72 Menschen sterben

In Simbabwe im südlichen Afrika hat sich ein schweres Schiffsunglück ereignet. Mindestens 72 Menschen starben, nachdem eine Passagierfähre auf dem Karibasee, einem der größten Gewässer des Landes, verunglückte.

Der lokale staatliche Fernsehsender ZBC berichtete unter Berufung auf eine offizielle Erklärung des Polizeidienstes.

Mehr als 100 Passagiere und eine Tragödie auf dem Wasser

Nach Angaben der Polizei könnten sich zum Zeitpunkt des Unglücks mehr Menschen als zulässig an Bord befunden haben:

  • Situation an Bord: Als sich die Tragödie ereignete, befanden sich mehr als 100 Passagiere an Bord der Fähre;

  • Plötzliches Kentern: Die auf dem See fahrende Fähre verlor plötzlich das Gleichgewicht und kenterte vollständig;

  • Zahl der Opfer: Nach den neuesten offiziellen Angaben ist die Zahl der aus dem Wasser geborgenen und als tot bestätigten Personen auf 72 gestiegen .

Such-, Rettungs- und Identifizierungsmaßnahmen

Lokale Rettungsdienste und Polizeieinheiten sind in dem Unglücksgebiet derzeit im Notfalleinsatz.

Die Behörden setzen die Bergung der Leichen aus dem Wasser und deren Identifizierung fort. Eine Untersuchung der Ursachen des Kenterns wurde eingeleitet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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