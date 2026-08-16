Lionel Messi verschießt den dritten Elfmeter in Folge

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Lionel Messi verschießt den dritten Elfmeter in Folge

Inter Miami aus den USA kassierte auswärts gegen Nashville SC eine deutliche 1:8-Niederlage. Für den argentinischen Stürmer Lionel Messi verlief die Partie unglücklich: Der Superstar stellte einen unerwünschten Negativrekord seiner Karriere ein. Laut Goal.com berichtet.

Das Spiel im Geodis Park stand klar im Zeichen der Gastgeber. In der 23. Minute, als Inter Miami mit 0:1 zurücklag, bot sich dem Team vom Elfmeterpunkt eine gute Chance zum Ausgleich. Doch Nashville-Torhüter Brian Schwake parierte Lionel Messis flachen Schuss aus zwölf Metern.

Tiefe Frustration vom Elfmeterpunkt

Wie ESPN berichtet, war dies für Lionel Messi das erste Mal seit 2014, dass er drei Elfmeter in Folge nicht verwandeln konnte. Seine Negativserie hatte mit Fehlschüssen gegen Österreich und Ägypten in den sommerlichen WM-Qualifikationsspielen begonnen.

Obwohl Telasco Segovia kurz vor der Halbzeit den Ausgleich erzielte, übernahmen die Gastgeber in der zweiten Hälfte die Kontrolle. Hany Mukhtar glänzte mit einem Doppelpack, während Sam Surridge den Ball sehenswert im Netz versenkte. Miamis Abwehr brach unter dem Druck des Gegners zusammen.

Emotionale Belastung und Pech

Für Lionel Messi war es das erste Spiel in der Startelf seit dem Tod seines Vaters und langjährigen Beraters Jorge Messi. Der 39-jährige Fußballer stand unter enormem emotionalem Druck und räumte ein, nicht zu wissen, wie er ohne den Rat seines Vaters im Sport weitermachen solle.

In der Schlussphase verließ Messi auch das Glück. Bei einem Angriff in der zweiten Hälfte traf sein Schuss beide Pfosten, ohne die Torlinie zu überqueren. In einer weiteren Szene wurde ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Kurz vor dem Ende erzielten die Gastgeber noch ein Tor und machten den deutlichen Sieg perfekt.

Lionel MessiInter MiamiMLSFußballNashville SC
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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