Enzo Fernández wird an der Stamford Bridge ausgepfiffen

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Enzo Fernández wird an der Stamford Bridge ausgepfiffen

Chelsea beendete seine Sommervorbereitung mit einem 3:1-Sieg gegen Real Sociedad im letzten Testspiel vor der neuen Saison. Doch laut Goal.com war nicht das Ergebnis, sondern der kühle Empfang für Mittelfeldspieler Enzo Fernández durch die Tribünen das Hauptthema. Als der argentinische Nationalspieler den Platz betrat, reagierten die Fans mit lautstarken Pfiffen und Buhrufen. Darüber berichtete Goal.com berichtet die Quelle.

Mehrere Faktoren führten zu der angespannten Atmosphäre im Stadion im Westen Londons. Vor allem die jüngsten Aktionen des Spielers sowie langjährige Gerüchte über seinen Wechselwunsch haben den Ärger der Fans geschürt. Zudem wird in den Medien intensiv darüber berichtet, dass der Mittelfeldspieler zu Manchester City wechseln könnte, um sich mit seinem ehemaligen Trainer Enzo Maresca wieder zu vereinen.

Die Situation auf dem Platz und die Kapitänsbinde

Enzo Fernández wurde in der 62. Minute eingewechselt und sorgte mit einer weiteren Aktion für noch mehr Unmut gegen seine Person. Während des Spiels übernahm er die Kapitänsbinde von Reece James, was auf den Tribünen für noch mehr Diskussionen sorgte. Dennoch spielte der Mittelfeldspieler bis zum Schlusspfiff.

Auf dem Platz begannen die taktischen Veränderungen, die Xabi Alonso der Mannschaft vermitteln will, Wirkung zu zeigen. Morgan Rogers, der Rekordtransfer von Aston Villa, erzielte bei seinem Debüt elf Minuten nach Anpfiff die Führung. Jon Aramburu glich für die Gäste noch vor der Pause aus, doch Chelsea setzte sich dank seiner größeren Offensivkraft in der zweiten Halbzeit wieder durch.

João Pedros starke Leistung

Der entscheidende Spieler der Partie war der brasilianische Stürmer João Pedro. Mit einem Doppelpack sicherte er seiner Mannschaft den Sieg. Der Angreifer war der beste Spieler der Sommervorbereitung und erhöhte seine Ausbeute im Trainingslager auf sieben Tore. Sein erstes Tor erzielte er nach einer perfekten Flanke von Reece James per Kopf, der zweite Treffer in der 77. Minute entschied die Partie endgültig.

Nach dem Spiel wollte Cheftrainer Xabi Alonso nicht näher auf die negative Reaktion gegen Enzo Fernández eingehen und richtete den Fokus stattdessen auf die positiven Aspekte des ersten Heimsiegs. In einem Interview mit der offiziellen Vereinswebsite erklärte der spanische Trainer, dass er bei seinem ersten Heimspiel besondere Emotionen erlebt habe.

Der Trainer zeigte sich erfreut über die großartige Unterstützung der Fans für die Mannschaft und das Trainerteam. Xabi Alonso betonte die Bedeutung der Verbindung zwischen Platz und Tribünen und stellte fest, dass der Aufbau des Kaders gemeinsam mit den aus dem Nationalmannschaftseinsatz zurückkehrenden Spielern in die richtige Richtung gehe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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