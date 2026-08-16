Punktrichterkarten enthüllt: Wie wurde der Kampf zwischen Makhachev und Garry gewertet?

In Philadelphia, USA, abgeschlossen, UFC 330, der Hauptkampf des nummerierten Turniers — ein Duell zwischen dem Weltergewichts-Champion Islam Makhachev und dem ungeschlagenen Herausforderer Yen Machado Garry — hat seine offiziellen Punktrichterkarten veröffentlicht.

In einem intensiven und taktischen Kampf über fünf Runden werteten alle drei Punktrichter den Kampf einstimmig zugunsten des amtierenden Champions.

Die Rundenwertungen der Punktrichter

Laut den offiziellen Punktrichterkarten sprachen alle drei Punktrichter den Sieg Makhachev zu:

Sal D'Amato: 49:46 zugunsten von Islam Makhachev (der Champion gewann vier der fünf Runden);

Mike Bell: 49:46 zugunsten von Islam Makhachev (der Champion gewann vier der fünf Runden);

Eric Colon: 48:47 zugunsten von Islam Makhachev (dem russischen Kämpfer wurden drei Runden zugesprochen).

Damit gaben die Punktrichter dem irischen Herausforderer nur eine oder höchstens zwei Runden, während Makhachev in allen übrigen Runden die vollständige Kontrolle über das Oktagon behielt.

UFC-Meilenstein: 17 Siege in Folge

Diese erfolgreiche Titelverteidigung bedeutete für Islam Makhachev einen historischen Erfolg:

Absoluter Rekord: Nach diesem Sieg wurde Islam Makhachev zum alleinigen UFC-Rekordhalter für die längste Siegesserie in Folge — 17 Siege ;

Spitzenstatus: Der 34-jährige Champion bewies erneut, dass er der beste Kämpfer der Welt ist, und setzte seine ungeschlagene Serie in der stärksten Liga des Sports fort.

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