Nashville besiegt Inter Miami in der MLS deutlich

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Nashville besiegt Inter Miami in der MLS deutlich

Die nordamerikanische Fußballliga (MLS) bot am Samstagabend zahlreiche spannende Spiele und überraschende Ergebnisse. Wie Goal.com berichtet, musste Inter Miami in einer der Toppartien trotz der Rückkehr von Lionel Messi in die Startelf eine deutliche 1:4-Auswärtsniederlage gegen Nashville hinnehmen. Das Ergebnis verdeutlichte den Kampf um die Saisonführung und den Supporters’ Shield. Goal.com berichtet .

Inter Miamis Defensivprobleme und Nashvilles Dominanz

Inter Miami, das mit Stars wie Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul und Casemiro besetzt ist, war nicht immer das kompletteste Team der Liga. Das Spiel am Samstag legte genau diese Schwächen offen. Nashville bewies dagegen erneut, dass es eine äußerst disziplinierte, körperlich starke Mannschaft mit einem klaren Plan für das Spiel auf dem Platz ist.

Die Partie erregte als Duell zwischen einem der ausgeglichensten Teams der Eastern Conference und einem auf Stars setzenden Klub Aufmerksamkeit. Von der ersten Minute an traten die Gastgeber furchtlos auf und zeigten offensiven Fußball. Nashville nutzte seine Chancen konsequent und fertigte Floridas Starensemble mit 4:1 ab.

Hauptanwärter auf den Supporters’ Shield

Laut der Quelle hätte das Ergebnis noch deutlicher ausfallen können, wenn Nashville in der Schlussphase nicht einige Schlüsselspieler zur Erholung ausgewechselt und etwas nachgelassen hätte. Nach diesem Sieg wurde das Team zum aussichtsreichsten Kandidaten auf den wichtigsten Saisonpreis, den Supporters’ Shield. Dafür muss Nashville in den letzten Spieltagen lediglich einen großen Einbruch vermeiden.

Weitere interessante MLS-Ergebnisse

Die Samstagsspiele beschränkten sich nicht nur auf die Toppartie, sondern boten in der gesamten Liga überraschende Wendungen. Besonders Außenseiterteams, die während der Saison noch keinen Sieg gefeiert hatten, konnten erstmals seit Monaten wieder gewinnen. Gleichzeitig mussten sich einige Spitzenmannschaften der Liga mit torlosen und wenig unterhaltsamen Unentschieden begnügen.

Besonders die Leistungen von Houston Dynamo in der Western Conference verblüffen die Experten. Zu Saisonbeginn von vielen dem Mittelfeld zugerechnet, ist das Team inzwischen zu einem der Hauptanwärter auf den Titel im Westen geworden und stellt sein Potenzial eindrucksvoll unter Beweis.

MLSInter MiamiLionel MessiNashville SCFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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