Samsung führt künstliche Intelligenz in die Halbleiterproduktion ein

Samsung Electronics hat damit begonnen, Technologien für künstliche Intelligenz in den gesamten Produktionszyklus von Halbleitern zu integrieren, um sein Halbleitergeschäft auf eine neue Stufe zu heben. Zur Umsetzung dieses strategischen Ziels sind zwei hochqualifizierte Fachkräfte zum Unternehmen gestoßen, berichtet Maeil Business. Der Schritt dürfte einen wichtigen Wendepunkt bei der Automatisierung des Mikrochिपdesigns, der Entwicklung von Fertigungsprozessen und der direkten Herstellung fertiger Produkte darstellen. Laut Ixbt.com berichtet.

Zu den neu angeworbenen Fachkräften gehört Han Bo-hyeon, ein renommierter Spezialist für Deep Learning und Computer Vision. Er ist Professor am Fachbereich für Elektro- und Computertechnik der Seoul National University. Gemäß einer von der Universität genehmigten Vereinbarung wird er die Hälfte seiner Zeit an der Hochschule und die andere Hälfte in Samsungs Halbleitersparte verbringen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, fortschrittliche Modelle für künstliche Intelligenz zur Erforschung und Entwicklung von Halbleitern zu entwickeln.

Die Synergie von Datenengineering und künstlicher Intelligenz

Der zweite Spezialist ist Han Txxe-rin, ein erfahrener Experte für Datenengineering, der zuvor bei Meta als Senior Big Data Engineer und bei Persona als Lead Developer tätig war. Bei Samsung wird er die Aufbereitung und Strukturierung hochwertiger Daten steuern, die für den direkten Betrieb von Modellen für künstliche Intelligenz erforderlich sind. Die Aufteilung der Aufgaben zwischen den beiden Fachkräften verbindet zwei miteinander verknüpfte Elemente industrieller künstlicher Intelligenz—algorithmische Modelle und die Daten, die sie versorgen.

Experten zufolge werden Modelle für künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle bei der Optimierung von Mikrochिपdesigns, der Analyse von Fertigungsprozessen und der Vorhersage erwarteter Ergebnisse spielen. Für einen effektiven Betrieb benötigen diese Systeme jedoch eine umfassend aufbereitete Datenbank. Samsung etabliert diese Vorbereitungsprozesse mithilfe führender Fachkräfte auf diesem Gebiet.

Zukünftige Pläne und erwartete Ergebnisse

Unternehmensvertreter teilten mit, dass Samsung auch künftig führende Fachkräfte für künstliche Intelligenz und Datenanalyse einstellen und deren Erfahrung auf verschiedene Bereiche verteilen werde. Der Technologiekonzern hat jedoch bislang weder die Architektur der künftig eingesetzten Modelle noch die verwendeten Datensätze, Zeitpläne für die Einführung oder konkrete Leistungskennzahlen offengelegt.

Wie sich die neuen intelligenten Systeme auf die Entwicklungsdauer von Mikrochips, die Prozessstabilität und die Zahl möglicher Fehler auswirken, muss nach Abschluss der laufenden Tests vollständig bestätigt werden. Die Initiative ist ein wichtiger Bestandteil von Samsungs langfristiger Strategie, seine Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten weiter zu steigern und seine Führungsposition in der Halbleiterindustrie zu festigen.