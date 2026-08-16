Mackenzie Dern besiegt Robertson und verteidigt ihren UFC-Meisterschaftsgürtel!

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Mackenzie Dern besiegt Robertson und verteidigt ihren UFC-Meisterschaftsgürtel!

Das prestigeträchtige Event in Philadelphia, USA, UFC 330 bot ebenfalls einen Titelkampf der Frauen. Im Co-Main-Event des Abends stieg die amtierende UFC-Strohgewichtsweltmeisterin, die US-Amerikanerin Mackenzie Dern zur Titelverteidigung ins Octagon.

Derns Gegnerin war die gefährliche kanadische Herausforderin Jillian Robertson die den fünften Platz in der Divisionsrangliste (Top 5) belegte.

Fünf Runden und ein Punktsieg

Der Kampf ging nach aktivem Widerstand der Herausforderin und zahlreichen Grappling-Duellen am Boden über die volle Distanz:

  • Ein kompromissloser Kampf: Der fünf Runden dauernde Titelkampf ging über die vollen 25 Minuten. Beide Athletinnen zeigten eine hervorragende körperliche Verfassung und taktisches Können;

  • Derns Dominanz: Mackenzie Dern sicherte sich mit präzisen Treffern und aktivem Grappling im Verlauf des Kampfes den Vorteil in den Augen der Punktrichter;

  • Der Sieg: Am Ende des Kampfes sprachen die Punktrichter der amtierenden Weltmeisterin Mackenzie Dern nach Punkten den Sieg zu, sodass sie den UFC-Titel verteidigte.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Titel

Mackenzie Dern setzt ihre wichtige Siegesserie in ihrer Karriere fort:

  • Erste Titelverteidigung: Dieser Erfolg war Derns erfolgreiche erste Verteidigung des Meisterschaftsgürtels, den sie gewonnen hatte;

  • Die Geschichte des Titelgewinns: Im vergangenen Oktober besiegte Mackenzie im Kampf um den vakanten Titel die erfahrene brasilianische Kämpferin Virna Jandirobadurch einstimmige Entscheidung und wurde damit zur neuen UFC-Weltmeisterin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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