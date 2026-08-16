Unerwartete Niederlage bei UFC 330: Miqtibek Orolbay gibt in der 3. Runde auf

Die nächste große nummerierte Veranstaltung in der US-Stadt Philadelphia UFC 330 brachte für zentralasiatischeKampfsportfans ein unerwartetes Ergebnis.

Der vielversprechende kirgisische Athlet Miqtibek Orolbay trat gegen den Lokalmatador Jeremayya Wellsan.

durch eine entscheidende Submission in der 3. Runde

Der Kampf verlief von den ersten Minuten an intensiv und von kompromisslosen Auseinandersetzungen geprägt:

Hohes Tempo und großer Druck: Beide Athleten zeigten sowohl im Bodenkampf als auch im Stand aktive Aktionen und leisteten erbitterten Widerstand;

Die entscheidende Phase: In der dritten Runde übernahm Jeremayya Wells vollständig die Initiative, brachte seinen Gegner zu Boden und erarbeitete sich eine vorteilhafte Position;

Vorzeitiges Ende: Wells zwang Orolbay in der dritten Runde mit einem schmerzhaften Würgegriff zur Aufgabe und entschied den Kampf vorzeitig für sich.

Das zentrale Titelduell steht bevor

Wir erinnern daran, dass im Hauptkampf dieses großen Kampfabends der Weltergewichtschampion Islam Maxachev seinen Titel gegen den Nummer-eins-Herausforderer und ungeschlagenen irischen Star Yen Machado Gerriverteidigen wird.

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