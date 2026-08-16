Abu Dhabi bebt: Alle Paarungen für UFC 333 stehen fest
Am 24. Oktober dieses Jahres empfängt Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten eines der größten und mit Spannung erwarteten Turniere des Jahres, auf das Kampfsportfans weltweit sehnsüchtig warten — UFC 333 als nummerierte Fight Night.
Die Fightcard umfasst zwei Weltmeisterschaftskämpfe, mit Spannung erwartete Rückkämpfe sowie wichtige Duelle mit zentralasiatischen Kämpfern.
Der Weg für Ramazon Temirov in die Top 5 ist frei
Der usbekische spektakuläre Knockout-Künstler Ramazon Temirov (Rang 7) steigt im Fliegengewicht gegen den technisch starken englischen Kämpfer Lone'er Kavanagh(Rang 6) ins Octagon. Der Sieger zieht in die Top 5 der Division ein und wird zu einem der wichtigsten Anwärter auf einen künftigen Titelkampf.
Außerdem tritt der Vertreter des benachbarten Tadschikistan Nurullo Aliev im Leichtgewicht gegen den erfahrenen US-Amerikaner Grant Dawson (#15) an.
Zwei Titelkämpfe und eine brutale Trilogie
In den Hauptkämpfen der Veranstaltung verteidigen einige der besten Champions der Welt ihre Titel:
Federgewichts-Champion: Der amtierende australische Champion Alexander Volkanovski trifft auf den ungeschlagenen russischen Herausforderer Movsar Evloev(#1) in einem Kampf um den unumstrittenen Titel;
Bantamgewichts-Champion: Der amtierende Champion der Division, der Russe Petr Yan tritt gegen den georgischen Herausforderer Nummer eins Merab Dvalishvili in der langerwarteten historischen Trilogie an — dem entscheidenden dritten Kampf.
UFC 333: Vollständige Kampfliste
Federgewicht (Titelkampf): Alexander Volkanovski (Champion) — Movsar Evloev (#1);
Bantamgewicht (Titelkampf): Petr Yan (Champion) — Merab Dvalishvili (#1);
Fliegengewicht: Lone'er Kavanagh (#6) — Ramazon Temirov (#7);
Schwergewicht: Aleksandr Volkov (#2) — Rizvan Kuniev (#5);
Federgewicht: Arnold Allen (#5) — Aaron Pico (#13);
Halbschwergewicht: Dominick Reyes (#8) — Azamat Murzakanov (#9);
Mittelgewicht: Abus Magomedov (#14) — Kem Rouston;
Halbschwergewicht: Nikita Krylov (#15) — Abdul-Rahman Yakhyaev;
Leichtgewicht: Grant Dawson (#15) — Nurullo Aliev.
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