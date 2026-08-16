Alle Siege und Knockouts beim UFC-330-Turnier: Wer hat gewonnen?

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Alle Siege und Knockouts beim UFC-330-Turnier: Wer hat gewonnen?

In der US-amerikanischen Stadt Philadelphia fand das von MMA-Fans mit Spannung erwartete nächste große UFC-330 statt. Die beiden Titelkämpfe des Abends sowie mehrere intensive Duelle, die mit Knockouts und Aufgabegriffen endeten, sorgten für großes Interesse bei den Fans.

Im Hauptkampf des Turniers trat der UFC-Champion im Weltergewicht Islam Makhachev gegen den irischen, ungeschlagenen Nummer-eins-Herausforderer Ian Machado Garryan. Nach der vollen Kampfdistanz gewann Makhachev nach Punkten der Punktrichter und verteidigte seinen Titel erfolgreich.

Im zweiten Hauptkampf trat die UFC-Championesse im Strohgewicht der Frauen Mackenzie Dern gegen die auf Rang fünf der Weltrangliste geführte Gillian Robertsonan und setzte sich nach Punkten durch, womit sie ihren Status behauptete.

Ergebnisse der Main Card

Auf der Main Card des Abends wurden folgende Ergebnisse verzeichnet:

  • Weltergewicht (Titelkampf): Islam Makhachev (Champion) besiegte Ian Machado Garry (#1) nach Punkten;

  • Strohgewicht der Frauen (Titelkampf): Mackenzie Dern (Championesse) besiegte Gillian Robertson (#5) nach Punkten;

  • Leichtgewicht: Jalin Turner besiegte Kaue Fernandes in der 1. Runde durch Knockout (KO/TKO);

  • Mittelgewicht: Mansur Abdul-Malik besiegte Dustin Stoltzfus in der 2. Runde durch Aufgabegriff (Submission);

  • Leichtgewicht: Edson Barboza besiegte Esteban Ribovich in der 2. Runde durch Knockout (KO/TKO).

Ergebnisse der Prelims

Auch die Prelims boten zahlreiche überraschende und vorzeitig beendete Kämpfe:

  • Weltergewicht: Chidi Njokuani besiegte Joel Alvarez nach Punkten;

  • Catchweight (59 kg): Charles Johnson besiegte Eduardo Chapolin in der 3. Runde durch Submission;

  • Mittelgewicht: Donta Johnson schlug Eric McConico bereits in der 1. Runde durch Knockout (KO/TKO);

  • Mittelgewicht: Vicente Luque besiegte Treshawn Gore nach Punkten;

  • Halbschwergewicht: Rafael Tobias besiegte Lucas Fernando in der 3. Runde durch Knockout (KO/TKO);

  • Weltergewicht: Neil Magny besiegte Ramiz Brahimaj in der 2. Runde durch technischen Knockout (KO/TKO);

  • Weltergewicht: Jeremiah Wells besiegte den Kirgisen Miktibek Orolbai in der 3. Runde durch Submission.

Sehen Sie, wie Charles Johnson Eduardo Chapolin in der 3. Runde zur Aufgabe zwang:

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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