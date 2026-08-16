Real-Madrid-Show: Madrilenen fertigen Schalke klar ab

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Real-Madrid-Show: Madrilenen fertigen Schalke klar ab

Im intensiven Training für die neue Fußballsaison absolvierte Madrids Real Madrid sein nächstes internationales Freundschaftsspiel im deutschen Gelsenkirchen gegen den heimischen Schalke 04 .

Die Madrilenen dominierten die Partie vollständig, erzielten drei unbeantwortete Tore und feierten einen überzeugenden 3:0-Sieg.

Frühes Mbappé-Tor und ein 3:0-Sieg für Real Madrid

Die Partie begann mit druckvollen Angriffen des „königlichen Klubs“:

  • Mbappé eröffnet den Torreigen: Bereits in der sechsten Minute brachte der französische Starstürmer Kylian Mbappé die Madrilenen mit einem schnellen Tor in Führung (0:1);

  • Huijsen baut die Führung aus: In der 20. Minute nutzte Innenverteidiger Dean Huijsen seine Chance und erhöhte auf 0:2;

  • Espi setzt den Schlusspunkt: Das junge Talent Espi wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und traf in der 57. Minute zum Endstand von 0:3.

Freundschaftsspiel. Details und Aufstellungen

  • Schalke 04 — Real Madrid — 0:3

  • 16. August. Gelsenkirchen, Deutschland

  • Tore: Mbappé (6.), Huijsen (20.), Espi (57.).

  • Aufstellung von Real Madrid: Courtois (Lunin 46., Voloshin 87.), Trent (Dumfries, 61.), Konaté (Rüdiger, 46.), Huijsen (Rivas, 86.), Carreras (Cucurella, 61.), Silva (Bellingham, 61.), Valverde (Sestero, 74.), Díaz (Diomande, 61.), Güler (Camavinga, 46.), Vinícius (Siria, 87.), Mbappé (Espi, 46.).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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