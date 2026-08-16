Der als einer der führenden Klubs der Schweizer Meisterschaft geltende FC Lugano gab bekannt, dass die Zahl seiner Instagram-Follower 60.000 erreicht hat. Der Mediendienst des Klubs veröffentlichte auf der offiziellen Seite einen besonderen Beitrag mit der Flagge Usbekistans und bedankte sich ausdrücklich für die beispiellose Unterstützung der usbekischen Fans.

„Bleibt uns treu“: Offizielle Erklärung des Schweizer Klubs

In seiner offiziellen Erklärung würdigte der Klub die große Aktivität der usbekischen Fußballfans:

„Danke, usbekische Fans! Dank der großartigen Unterstützung unserer neuen Fansaus Usbekistan hat unsere Instagram-Seite 60.000 Follower erreicht. Wir freuen uns darauf,euch die ersten Momente von Behruz Karimov im Trikot unseres Teams zu zeigen. Folgt uns, damit ihr keine weiteren Neuigkeiten verpasst! Willkommen in der Lugano-Familie!“

Transfer für 250.000 Euro und Fünfjahresvertrag

Der Wechsel des 19-jährigen talentierten Fußballers nach Europa war ein weiteres wichtiges Ereignis im usbekischen Fußball:

Vertragslaufzeit: Behruz Karimov unterschrieb beim Schweizer Traditionsklub einen bis zum 30. Juni 2031 datierten langfristigen Fünfjahresvertrag .

Finanzielle Bedingungen: Die Ablösesumme für den Transfer vom Klub Surxon aus Termiz betrug 250.000 Euro (zusätzliche Bonuszahlungen sind ebenfalls vorgesehen);

Weiterverkaufsbeteiligung: Gemäß der Vereinbarung erhält Surxon bei einem möglichen späteren Verkauf des Spielers einen Anteil von 10 Prozent .

Der Schritt eines WM-2026-Teilnehmers nach Europa

Trotz seines jungen Alters konnte Behruz Karimov sein Können bereits auf internationaler Bühne unter Beweis stellen:

WM-Erfahrung: Der talentierte Fußballer nahm mit der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 teil;

Spiele gegen Topgegner: Bei wichtigen Partien der Weltmeisterschaft gegen die Nationalmannschaften Kolumbiens und Portugals kam er zum Einsatz und zog die Aufmerksamkeit von Experten auf sich.

Nun fiebern die usbekischen Fans dem offiziellen Debüt von Behruz Karimov im Trikot des FC Lugano mit großem Interesse entgegen.

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