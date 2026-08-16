Sieben-Tore-Show: Katalanen demütigen Basel!

Barcelona, das sich intensiv auf die neue Fußballsaison vorbereitet, Barcelona bestritt sein nächstes Testspiel auswärts gegen den mehrfachen Schweizer Meister Basel .

In einer torreichen und offensiv geprägten Partie erzielte die Blaugrana fünf Treffer und feierte einen überzeugenden 5:2-Sieg.

Sieben Tore und ein später Doppelpack von Bisivu

Im Spiel zeigten sowohl Barcelonas erfahrene Stars als auch die jungen Talente ihr Können:

Torwechsel in der ersten Halbzeit: In der 34. Minute Karim Adeyemi eröffnete den Torreigen, ehe Basels Dukoure (43) kurz vor der Pause den Ausgleich erzielte (1:1);

Präzise Abschlüsse von Abdulkarim und Yamal: Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit brachte der eingewechselte Abdulkarim (49) sein Team in Führung. In der 81. Minute verwandelte Mannschaftsführer Lamine Yamal einen Strafstoß sicher zum 3:1;

Basels Antwort und der Schlusspunkt: In der 84. Minute verkürzten die Gastgeber durch einen von Olaygbeverwandelten Elfmeter den Rückstand. Doch in der Schlussphase erzielte der eingewechselte junge talentierte Spieler Bisivu in der 89. und 90.+1 Minute zwei Tore in Folge, schnürte einen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt (5:2).

Freundschaftsspiel. Statistiken und Aufstellungen

Basel — Barcelona — 2:5

16. August. Basel, Schweiz

Tore: Dukoure (43), Olaygbe (84, Elfmeter) — Adeyemi (34), Abdulkarim (49), Yamal (81, Elfmeter), Bisivu (89, 90.+1).

Aufstellung von Barcelona: Joan Garcia (Szczesny, 46), Eric Garcia (Kounde, 46), Christensen (Cubarsi, 71), Martin, Balde (Peske, 46), Bernal (Farinas, 71), Espart (Bisivu, 79), Fermin (Olmo, 65), Adeyemi (Tunkara, 79), Gordon (Abdulkarim, 46), Raphinha (Yamal, 65).

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