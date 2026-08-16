Schwere Verletzung im Freundschaftsspiel zwischen Liverpool und Como

Liverpools neue Saisonvorbereitung wurde von einem unerwarteten und unangenehmen Zwischenfall überschattet. Wie der Express berichtet, erlitt einer der Spieler im Freundschaftsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Como, das den Aufstieg in die italienische Serie A geschafft hat, eine schwere Verletzung. Der Vorfall beunruhigte nicht nur die Akteure auf dem Platz, sondern auch die Zuschauer, die die Partie live verfolgten. Goal.com berichtet .

Im ersten Testspiel am Sonntag setzte Liverpool eine erfahrene Mannschaft ein. Die Partie, in der unter anderem Stammspieler wie Alexis Mac Allister, Federico Chiesa und Kostas Tsimikas zum Einsatz kamen, war auf 70 Minuten angesetzt, bot nur wenige Torchancen und endete 0:0. Zum Hauptthema wurde jedoch ein Vorfall mit Comos Verteidiger Alberto Dossena.

Como-Spieler erleidet schwere Verletzung bei unangenehmer Liveübertragung

Bei einem Luftzweikampf um den Ball stürzte der 27-jährige Innenverteidiger Alberto Dossena unglücklich auf seinen Arm. Nach einem Zusammenprall mit den Liverpool-Spielern James McConnell und Will Wright blieb er mit starken Schmerzen auf dem Boden liegen. Als die Kamera näher heranging, war deutlich zu erkennen, dass sich der Finger des Spielers schwer ausgekugelt hatte. Die Bilder waren für Kommentatoren und Zuschauer ein Schock.

Der auf LFCTV live übertragene Vorfall brachte auch die Moderatoren aus dem Konzept. Hauptkommentator John Bradley betonte, dass das medizinische Personal sofort auf den Platz kommen müsse, und wies auf die Ernsthaftigkeit der Situation hin. Er erklärte, dass sich der Spieler den Finger ausgekugelt habe. Auch sein Co-Kommentator Natasha Dowie räumte ein, dass die Bilder unangenehm anzusehen gewesen seien.

Entschuldigung im Fernsehen und die Willenskraft des Spielers

Die äußerst drastischen und erschreckenden Bilder brachten auch das Produktionsteam des Senders in eine schwierige Lage. Damit Fans, die das Spiel beim Mittagessen oder an verschiedenen Orten der Welt – darunter beim Frühstück in San Diego – verfolgten, nicht unangenehm überrascht wurden, entschuldigte sich Kommentator Steve Hunter offiziell im Fernsehen. Er bat die Zuschauer um Verzeihung für die Ausstrahlung solcher unangenehmen Bilder.

Trotz der schrecklichen Verletzung und einer kurzen medizinischen Unterbrechung fand Alberto Dossena die Kraft, weiterzuspielen. Nachdem Comos medizinisches Team seinen Finger fest bandagiert hatte, kehrte der Verteidiger für die letzten sechs Minuten auf den Platz zurück. Dank seiner bemerkenswerten Willenskraft hielt der italienische Klub die eigene Abwehr sauber, und die Partie endete torlos.