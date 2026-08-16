Der Start in die neue Saison in England Manchester Cityund der neue Cheftrainer Enzo Maresca erlebten einen enttäuschenden Auftakt. Im Community Shield im Wembley-Stadion unterlag der amtierende Premier-League-Meister Arsenal den Citizens deutlich mit 0:3.

Nach dem Spiel bewerteten die Analysten des angesehenen Mediums esteemedkompany.com das auf Manchester City spezialisiert ist, die Leistungen der Spieler auf dem Platz einzeln.

War die Position auf der Außenbahn für Abdukodir Husanov ungewohnt?War die Position auf der Außenbahn für Abdukodir Husanov ungewohnt?

In diesem Spiel wurde der talentierte usbekische Verteidiger Abdukodir Husanov überraschend nicht im Zentrum, sondern als rechter Außenverteidiger eingesetzt:

Das Urteil der Experten: Die Analysten stellten fest, dass sich Husanov nicht schnell an die neue Position gewöhnen konnte und mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte;

Die Auswirkungen des Wechsels vom Zentrum auf die Außenbahn: Es wurde betont, dass Husanov die Rolle des Außenverteidigers schwerfiel, da er in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison regelmäßig als Innenverteidiger gespielt hatte.

Leistungsbewertung der Startelf

Das Medium analysierte die Leistungen der anderen Führungsspieler in der Startelf wie folgt:

Gianluigi Donnarumma: Für den italienischen Torhüter verlief das Spiel unglücklich. Bei den ersten beiden Gegentoren hätte er besser reagieren müssen und sollte sein Spiel mit dem Fuß verbessern;

Ruben Dias und Joško Gvardiol: Während Dias gegen die Angriffe des Gegners Schwierigkeiten hatte, war bei Gvardiol, der gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt war, zu erkennen, dass er noch nicht seine optimale Form erreicht hatte;

Elliot Anderson: Er wurde mit guten Entscheidungen am Ball als einer der besten City-Spieler auf dem Platz hervorgehoben;

Phil Foden und Erling Haaland: Beide Stars hatten zwar Chancen, doch Foden verlor den Ball zu häufig, während Haaland nicht seine beste Leistung zeigen konnte;

Nico O'Reilly und Antoine Semenyo: Während des Spiels konnten sie nicht die erwartete Aktivität entwickeln und kaum Gefahr erzeugen;

Jérémy Doku: Obwohl er auf der Außenbahn aktiv war, hätte er in seinen 45 Minuten auf dem Platz noch stärker auf sich aufmerksam machen müssen.

Eingewechselte Spieler: Cherki und Guéhi empfehlen sich für die Startelf

Einige Spieler, die in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, gaben dem Trainerstab positive Signale für die kommenden Spieltage:

Rayan Cherki: Nach seiner Einwechslung wurde er zum aktivsten und gefährlichsten Angreifer von City. Die Experten sahen ihn für das nächste Spiel gegen Bournemouth als Kandidaten für die Startelf;

Marc Guéhi: Er agierte in der Defensive am souveränsten und zeigte, dass er im nächsten Spiel einen Platz in der Startelf verdient;

Jack Grealish und Omar Marmoush: Grealish fiel mit guten Pässen auf, während Marmoush, der mit großem Einsatz ins Spiel kam, von seinen Mitspielern nicht ausreichend unterstützt wurde;

Nico González und Rico Lewis: Lewis fand nicht vollständig in den Spielrhythmus, doch González und Anderson könnten bei taktischem Bedarf als Doppelsechs eingesetzt werden.

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