Milliardär erzog seinen Sohn absichtlich arm: Der erstaunliche Grund!

Die Geschichte eines Milliardärs in China, der sich jahrelang als arm ausgab, damit sein Sohn sich nicht an Reichtum gewöhnte, sorgt online für großes Aufsehen.

„Unser Unternehmen ist hoch verschuldet“

Der 51-jährige Zhang Yuy Dun, Gründer der scharfen Snackmarke „Mala Prince“, gründete das Unternehmen in dem Jahr, in dem sein Sohn Zhang Zi Lu geboren wurde.

Seinem Sohn erzählte er jedoch immer wieder, das Unternehmen befinde sich in einer schwierigen finanziellen Lage und habe hohe Schulden. Deshalb lebte der Junge in einer gewöhnlichen Wohnung, besuchte eine günstige Schule und glaubte, in einer armen Familie aufzuwachsen.

Da seine Eltern beim Geld sparten, wusste er überhaupt nichts vom tatsächlichen Reichtum seiner Familie.

Nach seinem Universitätsabschluss begann der junge Mann sogar, nach einem einfachen Job mit einem Monatsgehalt von etwa 800 Dollar zu suchen, um beim Abbezahlen der Familienschulden zu helfen.

Da erzählte ihm sein Vater die Wahrheit: Das Unternehmen erwirtschaftete jährlich fast 83 Millionen Dollar Umsatz.

Außerdem schenkte der Milliardär seinem Sohn eine Luxusvilla im Wert von 1,4 Millionen Dollar.

Der Vater sagte, sein Ziel sei gewesen, seinen Sohn davor zu bewahren, sich auf geerbten Reichtum zu verlassen, und ihn zu einem fleißigen und bescheidenen Menschen zu erziehen.

Findest du, dass der Vater richtig gehandelt hat?