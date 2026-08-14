Powerball-Gewinner in den USA gefunden: Welche Stars kann man für 1,04 Milliarden Dollar kaufen?

Ein in Illinois verkaufter Powerball-Lottoschein hat seinem Besitzer einen gewaltigen Jackpot von 1,04 Milliarden Dollar beschert. GOAL.com berichtet, dass eine derart hohe Summe sogar die teuersten Transferrekorde im Fußball übertreffen und dem Käufer den Erwerb mehrerer Topklubs auf einmal ermöglichen würde. Wie das Portal berichtet.

Nach der Ziehung am Mittwoch wurde der im Hy-Vee-Gas-Fresh-&-Fast-Markt in Quincy, Illinois, verkaufte Lottoschein zum zweitgrößten Gewinn in der Geschichte des Bundesstaats und zum achtgrößten der Spielgeschichte. Der Gewinner hat seine Identität jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Nach dem Recht von Illinois kann der Gewinner das Geld auf zwei Arten erhalten: die vollen 1,04 Milliarden Dollar, aufgeteilt in 30 Zahlungen über 29 Jahre, oder eine einmalige Auszahlung von 450,5 Millionen Dollar vor Steuern. Im Vergleich zu den Ablösesummen auf dem modernen Fußballmarkt sind diese Zahlen äußerst beeindruckend.

Vergleich mit Fußballtransfers

Der Weltrekord für den teuersten Fußballtransfer gehört weiterhin Neymar . Sein Wechsel 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wurde mit 244 Millionen Dollar bewertet. Mit dem vollständigen Lotteriegewinn könnte der Sieger diesen Rekord in bar mehr als viermal brechen.

Selbst die weniger beeindruckende Barauszahlung von 450,5 Millionen Dollar verdeutlicht die Größenordnung des modernen Fußballmarkts. Im Sommer-Transferfenster 2026 zahlte Chelsea 158 Millionen Dollar für Morgan Rogers, während Manchester City Nottingham Forest 158 Millionen Dollar für Elliot Anderson überwies. Tottenham gab 123 Millionen Dollar für den Transfer von Sandro Tonali aus.

Der Gesamtwert dieser drei großen Transfers beläuft sich auf etwa 439 Millionen Dollar. Der Lotteriegewinner könnte mit seiner einmaligen Barauszahlung also die drei teuersten Transfers des gesamten Sommers vollständig finanzieren und hätte noch genug Geld für Agentengebühren übrig.

Die Suche als Detektivgeschichte und die Regeln

John Marshall, der Manager des Geschäfts, in dem der Lottoschein verkauft wurde, sagte gegenüber Fox News Digital, die Situation erinnere ihn an eine Detektivgeschichte. Einwohner der Stadt kaufen weiterhin Scheine an demselben Automaten, in der Hoffnung, das Glück zu wiederholen, doch der Gewinner bleibt anonym. Interessanterweise erhält das Geschäft für den Verkauf des Scheins einen Bonus von 500.000 Dollar.

Nach den Regeln der Illinois Lottery hat der Gewinner ab der Ziehung vom 11. August ein Jahr Zeit, den Preis abzuholen, aber nur 60 Tage, um sich für die Barauszahlung zu entscheiden. Da die Wahrscheinlichkeit, alle fünf Zahlen und die Powerball-Zahl zu treffen, bei etwa eins zu 292,2 Millionen liegt, bleibt dies einer der größten finanziellen Glücksfälle der Menschheitsgeschichte.