Quentin Fortune bedauert Danny Welbecks Wechsel zu Chelsea

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Quentin Fortune bedauert Danny Welbecks Wechsel zu Chelsea

Der ehemalige Verteidiger von Manchester United, Quentin Fortune, erklärte, dass er bedauere, dass der Klub Danny Welbeck im Sommertransferfenster nicht zurückgeholt habe. Der erfahrene Stürmer wechselte überraschend von Brighton zu Chelsea. Laut Metro sorgte der Transfer in der Fußballwelt für Diskussionen, während Fortune die Entscheidung des Londoner Klubs lobte. Goal.com berichtet darüber.

Danny Welbeck stammt bekanntlich aus der Akademie von Manchester United. Nach mehreren erfolgreichen Saisons bei Brighton beschloss er, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen, und unterschrieb einen Vertrag beim Londoner Klub. Quentin Fortune zufolge verpasste seine ehemalige Mannschaft jedoch den englischen Stürmer und damit eine wichtige Chance auf dem Transfermarkt.

Obwohl die Führung von Manchester United diese Option im Sommer ablehnte, um die Offensive zu verstärken, ging Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso einen mutigen und durchdachten Schritt. Der spanische Coach beschloss, vor der neuen Premier-League-Saison einen erfahrenen Stürmer in den jungen Kader zu holen. Fortune zufolge handelte Chelseas Trainer auf dem Transfermarkt sehr klug.

Mangelnde Führung und Transferpolitik

Nachdem Xabi Alonso das Traineramt bei Chelsea übernommen hatte, machte er den Aufbau einer Siegermentalität zur wichtigsten Aufgabe. Laut dem ehemaligen Premier-League-Sieger Quentin Fortune erkannte der spanische Coach richtig, dass es der Mannschaft in der Kabine an Führungsqualitäten und Erfahrung mangelte. Deshalb verpflichtete der Klub im Sommer neben Danny Welbeck auch den erfahrenen Mittelfeldspieler Jordan Henderson.

Fortune zufolge können solche Spieler einer jungen Mannschaft als Vorbilder dienen und sowohl auf als auch neben dem Platz für die richtige Atmosphäre sorgen. Alonso stützt sich auf seine umfangreiche Erfahrung bei Real Madrid und versucht, auch bei Chelsea ein ähnlich erfolgreiches System aufzubauen. Die Verpflichtung von Spielern wie Danny Welbeck und Jordan Henderson soll dieses Problem in kurzer Zeit lösen.

"Xabi Alonso hat im Sommer sehr gute Transfers für Chelsea getätigt, aber ich hätte Danny Welbeck gerne zu Manchester United zurückkehren sehen", zitierte Metro Fortune. Der ehemalige Verteidiger betonte außerdem, dass Welbeck und Henderson nicht nur Spieler auf hohem Niveau, sondern auch echte Profis seien, deren Charakter der Mannschaft nur zugutekommen könne.

Manchester UnitedChelseaDanny WelbeckXabi AlonsoPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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