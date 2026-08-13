Quinton Fortune rät Chelsea zur Verpflichtung von André Onana

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester United, Quinton Fortune, hat dem Londoner Klub Chelsea empfohlen, den Torhüter von Manchester United, André Onana, zu verpflichten. In einem Interview mit Premier Bet betonte der ehemalige Fußballer, dass der Torhüter der kamerunischen Nationalmannschaft ein großartiger Transfer für das Team an der Stamford Bridge sein könnte. Goal.com berichtet dies.

Im Sommer-Transferfenster gab der Londoner Klub unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso mehr als 300 Millionen Pfund aus und verpflichtete über zehn neue Spieler. Nach dem Abgang von Filip Jørgensen sucht Chelsea jedoch weiterhin nach einem neuen Torhüter, während Robert Sánchez die Nummer eins der Mannschaft bleibt.

André Onana spielt derzeit auf Leihbasis beim türkischen Klub Trabzonspor. Sein aktueller Vertrag bei Manchester United läuft bis Juni 2028 und enthält keine Kaufoption für den türkischen Klub.

Angriffe vom Torwart aus

Laut Quinton Fortune gehört André Onana zu den führenden Torhütern der Premier League, wenn es darum geht, das Spiel von hinten aufzubauen. Seine Pässe helfen der Mannschaft, die Linien des Gegners zu durchbrechen und Angriffe schnell einzuleiten.

"André Onana wäre eine großartige Verstärkung für Chelsea, Newcastle United oder Aston Villa", sagte Fortune. Seiner Ansicht nach ist Onana in der Lage, einen direkten Pass über 50 bis 60 Yards präzise zu einem Stürmer oder Mittelfeldspieler zu spielen. Für moderne Trainer sei dies eine sehr wichtige Eigenschaft.

Die Verpflichtung erfahrener Spieler

Neben der Torhüterposition bewertete Fortune auch Chelseas andere Transfers im Sommer. Er lobte Xabi Alonso dafür, erfahrene Führungsspieler in den Kader geholt zu haben, und zwar ohne Danny Welbeck und Jordan Henderson.

Der ehemalige Mittelfeldspieler fügte hinzu, dass Alonso Spieler mit einem besonderen Charakter und Führungsqualitäten für die Kabine gebraucht habe. Dies sei für eine junge Mannschaft unter einem Trainer mit Erfahrung bei Real Madrid von großer Bedeutung.