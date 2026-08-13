Erstes AKW der Türkei beginnt mit der Stromerzeugung

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Erstes AKW der Türkei beginnt mit der Stromerzeugung

Die Türkei plant, in den kommenden Monaten die Stromerzeugung am ersten Block des Kernkraftwerks Akkuyu aufzunehmen. Dies gab der türkische Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Alparslan Bayraktar, auf dem Bosporus-Diplomatieforum in Istanbul bekannt, berichtet ixbt.com. Zuvor hatten offizielle Stellen erklärt, den ersten Block des Kraftwerks noch vor Jahresende in Betrieb nehmen zu wollen. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses Projekt ist das erste Kernkraftwerk in der Geschichte der Türkei, und sein Bau ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung eines 70 Jahre alten Traums im Energiesektor des Landes. Das Kraftwerk wird von der russischen Staatskorporation Rosatom errichtet und gilt als eine der größten technologischen Initiativen in der Region.

Technische Spezifikationen und Umfang des Projekts

Das Akkuyu-AKW-Projekt umfasst vier Blöcke mit einer Leistung von jeweils 1200 Megawatt. In diesen Blöcken werden moderne und sichere Reaktortechnologien der Generation 3+ vom Typ VVER eingesetzt. Dies stellt sicher, dass das Kraftwerk die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt.

Beim Bau dieses Kernkraftwerks wird zum ersten Mal in der Geschichte der globalen Kernenergie das Build-Own-Operate-Modell angewendet. Dieser Ansatz hat es ermöglicht, die Finanzierungs- und Managementprozesse des Projekts effizient zu gestalten.

Rolle bei der Gewährleistung der Energiesicherheit

Die Inbetriebnahme des ersten Blocks wird dazu dienen, die Abhängigkeit der Türkei von Energieimporten deutlich zu verringern. In einer Zeit, in der die Wirtschaft des Landes wächst, ist eine stabile und umweltfreundliche Stromquelle von strategischer Bedeutung.

Experten zufolge wird die Einspeisung von Kernenergie in das Netz die Stabilität der gesamten Energiebilanz der Türkei sichern. Der Vollbetrieb des Projekts wird zudem die Grundlage für die künftige Steigerung des industriellen Potenzials des Landes legen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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