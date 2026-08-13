Bradley Barcolas Zukunft: Was sagte Nasser Al-Khelaifi?

Der Präsident von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, gab eine rätselhafte Antwort auf die jüngsten Fragen zur Zukunft des Angreifers Bradley Barcola. Goal.com Laut einem Bericht von Goal.com .

Der 23-jährige Flügelspieler, der mit starken Leistungen für den Pariser Klub auf sich aufmerksam gemacht hat, wird von Liverpool und Arsenal genau beobachtet. Der frühere Spieler von Olympique Lyon hat sich seit seinem Wechsel zu PSG im Jahr 2023 deutlich weiterentwickelt und ist zu einem der gefragtesten Fußballer Europas geworden.

Transfergerüchte und die Haltung des Vereins

Der PSG-Präsident betonte nachdrücklich, dass die in den englischen Medien zunehmenden Berichte und der damit verbundene Wirbel den Klub nicht zu übereilten Entscheidungen zwingen würden. Nasser Al-Khelaifi erklärte, man gehe ruhig mit der Situation um und werde sich ohne unnötige Worte auf die eigene Arbeit konzentrieren.

„Wir arbeiten ruhig, reden nicht viel und erledigen unsere Arbeit. Alle unsere Spieler sind wichtig. Sobald sie einen Vertrag bei PSG unterschreiben, werden sie für uns wertvoll“, fügte der Vereinschef zur Klarstellung hinzu.

Interesse englischer Klubs und Vertragsstatus

Liverpool und Arsenal arbeiten derzeit daran, ihre Offensivreihen zu verstärken. Unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola sieht Liverpool in Barcola einen geeigneten Nachfolger für den durch den Abgang von Mohamed Salah frei gewordenen Platz. Arsenal sucht derweil ebenfalls nach einem starken Flügelspieler, nachdem die Versuche, den Spieler von Real Madrid, Vinicius Junior, zu verpflichten, gescheitert waren.

Dennoch hat Bradley Barcola mit dem Pariser Klub noch keine langfristige Einigung erzielt. Obwohl sein aktueller Vertrag bis 2028 läuft, bringt die Weigerung des Spielers, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, den Verein in eine schwierige Lage. Der Präsident gab keine klare Antwort darauf, ob Barcola bis zum Ende des Transferfensters bei der Mannschaft bleiben wird.

Die Erfolge des Spielers und seine internationale Erfahrung

Seit seinem Wechsel nach Paris hat sich Bradley Barcola zu einem der produktivsten und kreativsten Spieler im europäischen Fußball entwickelt. Er absolvierte 152 Spiele für die Mannschaft, erzielte 39 Tore und bereitete 37 weitere vor. Sein Beitrag spielte eine wichtige Rolle dabei, dass PSG 14 Trophäen gewann, darunter drei Ligue-1-Meisterschaften und den Triumph in der Champions League.

Auch sein Einfluss auf internationaler Ebene wächst. Für Frankreich kam er bei der Weltmeisterschaft regelmäßig zum Einsatz und erzielte Tore gegen Senegal, Schweden und England. Die hohe Belastung während der Saison wirkte sich jedoch auch auf seinen körperlichen Zustand aus und heizte die Transfergerüchte um ihn weiter an.