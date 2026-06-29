Die Beziehungen zwischen Atletico Madrid und dem argentinischen Stürmer Julian Alvarez haben sich irreparabel verschlechtert. Nachdem der Spieler seinen Wunsch, zu Barcelona zu wechseln, offen gezeigt hat, entschied sich Cheftrainer Diego Simeone, grünes Licht für den Transfer zu geben. Goal.com berichtet dies unter Berufung auf Informationen der Publikation SPORT. Goal.com berichtet darüber.

Es ist bekannt, dass Diego Simeone ein Trainer ist, der von seinen Spielern absolute Loyalität und Hingabe für das Team verlangt. Die jüngsten Versuche und offenen Signale von Julian Alvarez bezüglich eines Wechsels zu den Katalanen haben die Geduld des Trainers erschöpft. Simeone sieht die Trennung von einem Spieler, der nicht mehr im Kader bleiben möchte, nun als einzigen Weg, die Atmosphäre in der Kabine zu bewahren.

Interesse von Barcelona und Transferbedingungen

Barcelonas Sportdirektor Deco beobachtet die Spiele des argentinischen Weltmeisters bereits seit geraumer Zeit. Er sieht Julian Alvarez als Hauptkandidaten zur Verstärkung der Offensive der "Blaugrana". Auch der ehemalige Manchester City-Spieler verbirgt seinen Wunsch, für den Katalanischen Club zu spielen, nicht, was im Widerspruch zu den Plänen der Atletico-Madrid-Führung steht.

Obwohl die Verbindung zwischen Spieler und Trainer abgebrochen ist, ist die Führung des Madrider Clubs nicht bereit, in der Transferfrage leicht vor Barcelona nachzugeben. Die Verantwortlichen von Atletico bevorzugen es, einen ihrer talentiertesten Stürmer in eine ausländische Liga zu schicken, anstatt ihn direkt an einen direkten Konkurrenten zu verkaufen.

Spanischen Fußballexperten zufolge könnte dieser Transfer für die Führung von Barcelona unter Joan Laporta erhebliche finanzielle Schwierigkeiten mit sich bringen. Atletico Madrid hat einen sehr hohen Preis für seinen Star angesetzt, was das aktuelle Budget der Katalanen sichtlich belasten würde.

Der Wunsch von Julian Alvarez, Madrid zu verlassen, hat niemanden im Verein überrascht. Die Vereinsverantwortlichen wussten bereits, dass der Spieler bereit für neue Herausforderungen ist und Barcelona seine erste Wahl ist. Es wird erwartet, dass alle Angelegenheiten nun im Rahmen der Verhandlungen während des Sommertransferfensters geklärt werden.