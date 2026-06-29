Russischer Trainer kritisiert Trainerwechsel in Usbekistan scharf

Die Tatsache, dass die usbekische Nationalmannschaft bei der WM 2026 keinen einzigen Punkt erzielen konnte und Letzter in ihrer Gruppe wurde, sorgte auch in Russland für Diskussionen.

Andrey Talalayev, Cheftrainer des Vereins Baltika Kaliningrad, führt das Scheitern der Nationalmannschaft auf den Trainerwechsel kurz vor der Weltmeisterschaft zurück. Seiner Meinung nach wurde das alte System zerstört, und es blieb nicht genug Zeit, einen neuen Spielstil zu entwickeln.

„Das ist ein riesiges Versagen“

Talalayev wies auf die Statistiken der usbekischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase hin.

Die Nationalmannschaft erzielte in drei Spielen 2 Tore, kassierte 11 Gegentore und konnte keinen einzigen Punkt sammeln.

„Ein Torverhältnis von 2:11 und null Punkte. Für eine Mannschaft mit Spielern wie Husanov, Fayzullayev und Shomurodov ist das ein riesiges Versagen“, sagte der russische Experte.

Bekannte Spieler waren im Kader

Der russische Trainer hob hervor, dass es im usbekischen Kader international bekannte Spieler gibt.

Er nannte folgende Spieler:

Abduqodir Husanov;

Abbosbek Fayzullayev;

Eldor Shomurodov.

Laut Talalayev hätte man von einer Mannschaft mit solchen Spielern ein besseres Ergebnis in der Gruppenphase erwarten können.

„Sie haben das alte System zerstört“

Der Cheftrainer von Baltika machte das Scheiterns Usbekistans nicht nur vom individuellen Niveau der Spieler abhängig.

Er betonte, dass das Hauptproblem darin lag, dass nach dem Trainerwechsel das System und der Zusammenhalt im Team verloren gingen.

„Hier sehen Sie die Folgen eines Trainerwechsels. Das alte System wurde zerstört, und man schaffte es nicht, ein neues aufzubauen“, zitierte Sport-Express Talalayev.

Seine Meinung hat die Debatte darüber, ob die Entscheidung, den Cheftrainer vor der WM zu wechseln, richtig war, erneut angeheizt.

Usbekistans Ergebnis bei der WM 2026

Die Nationalmannschaft bestritt drei Spiele in der Gruppenphase und unterlag in allen drei Partien.

Indikator Ergebnis Absolvierte Spiele 3 Erreichte Punkte 0 Erzielte Tore 2 Gegentore 11 Platz in der Gruppe Letzter Platz

Damit beendete Usbekistan seine erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft bereits in der Gruppenphase.

Lag das Problem am Trainer oder fehlte die Zeit?

Talalayevs Aussage wirft eine weitere wichtige Frage bei der Bewertung des WM-Auftritts der Nationalmannschaft auf.

Hatte der neue Trainer nicht genug Zeit, das Team nach seinen eigenen Vorstellungen vorzubereiten, oder waren die Mängel der Nationalmannschaft tiefer liegend?

Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Glauben Sie, dass der Trainerwechsel der Hauptgrund für das Scheitern Usbekistans war? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und senden Sie den Artikel an Fußballfans.