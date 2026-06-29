Cesc Fabregas kehrt ins Emirates Stadium zurück: Arsenal und Como bestreiten Testspiel

Der ehemalige Arsenal-Kapitän und legendäre Mittelfeldspieler Cesc Fabregas kehrt diesen Sommer in das ihm so vertraute Emirates Stadium zurück. Es wurde offiziell bestätigt, dass Como, die italienische Mannschaft unter der Leitung des spanischen Spezialisten, im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison ein Testspiel gegen Arsenal in London bestreiten wird. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Dieses spannende Aufeinandertreffen ist für den 12. August geplant. Laut Goal.com wird dies das erste Mal sein, dass Fabregas als Trainer gegen sein ehemaliges Team antritt. Da Cesc 2003 bei Arsenal debütierte und acht Jahre lang ein Liebling der Fans war, wird dieses Spiel sehr emotional erwartet.

Ein historisches Aufeinandertreffen und neue Herausforderungen

Das Spiel im Emirates Stadium gilt als wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Como. Der italienische Verein steht kurz davor, erstmals in der Champions League zu spielen, und die Auseinandersetzung mit einem starken Gegner unter Mikel Arteta wird eine ernsthafte Prüfung für sie sein. Bemerkenswert ist, dass Arsenal und Como bisher noch nie gegeneinander gespielt haben.

In der vergangenen Saison überraschte der italienische Club alle, indem er in der Serie A unter den Top Vier landete und Größen wie Milan und Juventus hinter sich ließ. Nun investiert die Vereinsführung massiv in die Verstärkung des Kaders vor den Europapokalen. Insbesondere die Verpflichtung von Niko Paz von Real Madrid für 60 Millionen Euro zeigt, wie hoch die Ambitionen des Clubs sind.

Letzte Vorbereitungen vor der Saison

Dieses Testspiel dient beiden Mannschaften als letzte Vorbereitung vor dem Start der nationalen Meisterschaften. Neun Tage nach diesem Spiel beginnt Arsenal mit der Titelverteidigung in der Premier League. Como besucht zehn Tage nach dem London-Spiel Udinese im Rahmen der Serie A.

Die Londoner Fans werden Cesc Fabregas zweifellos herzlich empfangen, doch auf dem Platz wird ein kompromissloser Kampf erwartet. Mikel Artetas Team will seine Fans zu Hause freuen und mit Topform in die neue Saison starten. Die Schützlinge von Fabregas müssen beweisen, wie sie sich gegen eines der stärksten Teams Europas behaupten können.