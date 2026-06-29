Cesc Fabregas kehrt ins Emirates Stadium zurück: Arsenal und Como bestreiten Testspiel

·38·Sport
Cesc Fabregas kehrt ins Emirates Stadium zurück: Arsenal und Como bestreiten Testspiel

Der ehemalige Arsenal-Kapitän und legendäre Mittelfeldspieler Cesc Fabregas kehrt diesen Sommer in das ihm so vertraute Emirates Stadium zurück. Es wurde offiziell bestätigt, dass Como, die italienische Mannschaft unter der Leitung des spanischen Spezialisten, im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison ein Testspiel gegen Arsenal in London bestreiten wird. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Dieses spannende Aufeinandertreffen ist für den 12. August geplant. Laut Goal.com wird dies das erste Mal sein, dass Fabregas als Trainer gegen sein ehemaliges Team antritt. Da Cesc 2003 bei Arsenal debütierte und acht Jahre lang ein Liebling der Fans war, wird dieses Spiel sehr emotional erwartet.

Ein historisches Aufeinandertreffen und neue Herausforderungen

Das Spiel im Emirates Stadium gilt als wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Como. Der italienische Verein steht kurz davor, erstmals in der Champions League zu spielen, und die Auseinandersetzung mit einem starken Gegner unter Mikel Arteta wird eine ernsthafte Prüfung für sie sein. Bemerkenswert ist, dass Arsenal und Como bisher noch nie gegeneinander gespielt haben.

In der vergangenen Saison überraschte der italienische Club alle, indem er in der Serie A unter den Top Vier landete und Größen wie Milan und Juventus hinter sich ließ. Nun investiert die Vereinsführung massiv in die Verstärkung des Kaders vor den Europapokalen. Insbesondere die Verpflichtung von Niko Paz von Real Madrid für 60 Millionen Euro zeigt, wie hoch die Ambitionen des Clubs sind.

Letzte Vorbereitungen vor der Saison

Dieses Testspiel dient beiden Mannschaften als letzte Vorbereitung vor dem Start der nationalen Meisterschaften. Neun Tage nach diesem Spiel beginnt Arsenal mit der Titelverteidigung in der Premier League. Como besucht zehn Tage nach dem London-Spiel Udinese im Rahmen der Serie A.

Die Londoner Fans werden Cesc Fabregas zweifellos herzlich empfangen, doch auf dem Platz wird ein kompromissloser Kampf erwartet. Mikel Artetas Team will seine Fans zu Hause freuen und mit Topform in die neue Saison starten. Die Schützlinge von Fabregas müssen beweisen, wie sie sich gegen eines der stärksten Teams Europas behaupten können.

ArsenalComoCesc FabregasFußballTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Russischer Trainer spricht offen über Uzbekistans HauptproblemRussischer Trainer spricht offen über Uzbekistans HauptproblemHeute, 19:42Shomurodovs Tor ist ein einzigartiger Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften (Video)Shomurodovs Tor ist ein einzigartiger Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften (Video)Heute, 19:42WM 2026. Niederlande – Marokko: Ein schrecklicher Kampf auf den FlügelnWM 2026. Niederlande – Marokko: Ein schrecklicher Kampf auf den FlügelnHeute, 19:10Kann Alexander Isak seinen Wert von 125 Millionen Pfund bei Liverpool rechtfertigen?Kann Alexander Isak seinen Wert von 125 Millionen Pfund bei Liverpool rechtfertigen?Heute, 18:53Konflikt zwischen Chelsea und Enzo Maresca: Londoner Klub beschuldigt ehemaligen TrainerKonflikt zwischen Chelsea und Enzo Maresca: Londoner Klub beschuldigt ehemaligen TrainerHeute, 18:52WM-2026: Deutschland gegen Paraguay und die „Todesgruppe“WM-2026: Deutschland gegen Paraguay und die „Todesgruppe“Heute, 18:47
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier