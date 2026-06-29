Supercomputer prognostiziert Sieger im Spiel Brasilien gegen Japan

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Supercomputer prognostiziert Sieger im Spiel Brasilien gegen Japan

Vor dem Play-off-Spiel (Sechzehntelfinale) der WM 2026 zwischen Brasilien und Japan, das um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit beginnt, hat der berühmte Opta Analysezentrum-Supercomputer seine Prognosen veröffentlicht.

Dieses digitale System hat die Leistungen der Teams in der Gruppenphase, den aktuellen Zustand der Kader und die taktischen Vorteile tausende Male simuliert. Gemäß der mathematischen Analyse gelten die Schützlinge von Carlo Ancelotti als klare Favoriten für diese Begegnung.

Prognose des Opta-Supercomputers für das Spiel:

Wahrscheinliches Ergebnis (innerhalb von 90 Minuten)

Wahrscheinlichkeit

Sieg Brasiliens

58,3%

Unentschieden (Verlängerung und Elfmeterschießen)

23,6%

Sieg Japans

18,1%

Wie haben die Teams die Play-offs erreicht? Die 'Pentacampeões' zeigten in der Gruppenphase eine souveräne Leistung und belegten mit 7 Punkten den ersten Platz in Gruppe C. Die 'Samurai', die für unerwartete Ergebnisse bekannt sind, sicherten sich ihren Play-off-Platz mit 5 Punkten auf dem zweiten Platz in der schwierigen Gruppe F.

Obwohl Zahlen und Mathematik auf der Seite Brasiliens stehen, sind Play-off-Spiele immer durch ihre unerwarteten Szenarien attraktiv. Japans disziplinierte Defensive und die enorme Geschwindigkeit auf den Flügeln könnten den Favoriten ernsthafte Schwierigkeiten bereiten.

Insbesondere die Prognose, dass fast ein Viertel des Spiels (23,6 %) in der regulären Spielzeit unentschieden endet, deutet darauf hin, dass die Fans nervenaufreibende Verlängerungen oder ein Elfmeterschießen erwarten können.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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