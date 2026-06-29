Ein unerwarteter und sensationeller Trainerwechsel im englischen Fußball wurde offiziell bestätigt. Der ehemalige Cheftrainer von Chelsea, der italienische Spezialist Enzo Mareska wurde zum Trainer von Manchester City ernannt.

Er ersetzt Pep Guardiola, der den Verein über viele Jahre führte und eine ganze Ära prägte. Mareska unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Citizens.

Mareskas erste Gedanken: „Das günstigste Umfeld für einen Trainer“

Nach seiner Ernennung drückte der italienische Spezialist gegenüber dem Pressedienst des Vereins seine Gefühle aus:

„Manchester City ist ein Verein, den ich sehr gut kenne. Die Möglichkeit, dieses Team zu führen, ist eine große Chance für mich, eine Art neue Phase. Alle Arbeitsprozesse im Verein basieren auf dem Streben nach Innovation, präziser Planung und Zielstrebigkeit. Für einen Trainer ist dies das günstigste Umfeld. Hier gibt es die notwendige Stabilität, damit ich meine Arbeit effektiv ausführen kann.“

Mareska betonte zudem ausdrücklich, dass er es kaum erwarten kann, so schnell wie möglich mit dem Training der Manchester City Spieler zu beginnen.

Eine schwierige Aufgabe für den neuen Trainer

Enzo Mareska übernimmt das Team in einer schwierigen Phase. In der letzten Saison lief es für die Citizens in der nationalen Liga nicht ideal, und sie verloren den Haupttitel an London:

Rang Vereinsname Platzierung Abstand zum Champion 1 Arsenal 1. Platz (Meister) — 2 Manchester City 2. Platz 7 Punkte zurück

In der Ära nach Guardiola wird Mareskas Hauptaufgabe darin bestehen, Manchester City wieder an die Spitze der Premier League zu führen und den Meisterstatus wiederherzustellen. Die Fans warten mit großem Interesse auf den neuen Weg des italienischen Taktikers bei City.