Was Mareska nach seiner Nachfolge von Guardiola bei Manchester City sagte

·49·Sport
Was Mareska nach seiner Nachfolge von Guardiola bei Manchester City sagte

Ein unerwarteter und sensationeller Trainerwechsel im englischen Fußball wurde offiziell bestätigt. Der ehemalige Cheftrainer von Chelsea, der italienische Spezialist Enzo Mareska wurde zum Trainer von Manchester City ernannt.

Er ersetzt Pep Guardiola, der den Verein über viele Jahre führte und eine ganze Ära prägte. Mareska unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Citizens.

Mareskas erste Gedanken: „Das günstigste Umfeld für einen Trainer“

Nach seiner Ernennung drückte der italienische Spezialist gegenüber dem Pressedienst des Vereins seine Gefühle aus:

„Manchester City ist ein Verein, den ich sehr gut kenne. Die Möglichkeit, dieses Team zu führen, ist eine große Chance für mich, eine Art neue Phase. Alle Arbeitsprozesse im Verein basieren auf dem Streben nach Innovation, präziser Planung und Zielstrebigkeit. Für einen Trainer ist dies das günstigste Umfeld. Hier gibt es die notwendige Stabilität, damit ich meine Arbeit effektiv ausführen kann.“

Mareska betonte zudem ausdrücklich, dass er es kaum erwarten kann, so schnell wie möglich mit dem Training der Manchester City Spieler zu beginnen.

Eine schwierige Aufgabe für den neuen Trainer

Enzo Mareska übernimmt das Team in einer schwierigen Phase. In der letzten Saison lief es für die Citizens in der nationalen Liga nicht ideal, und sie verloren den Haupttitel an London:

Rang

Vereinsname

Platzierung

Abstand zum Champion

1

Arsenal

1. Platz (Meister)

2

Manchester City

2. Platz

7 Punkte zurück

In der Ära nach Guardiola wird Mareskas Hauptaufgabe darin bestehen, Manchester City wieder an die Spitze der Premier League zu führen und den Meisterstatus wiederherzustellen. Die Fans warten mit großem Interesse auf den neuen Weg des italienischen Taktikers bei City.

Manchester CityEnzo MarescaPep GuardiolaChelseaArsenal
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Reformen bei Arsenal: Massive Änderungen in Mikel Artetas StabReformen bei Arsenal: Massive Änderungen in Mikel Artetas StabHeute, 22:34Brasilien gegen Japan: Verfolgen Sie das Achtelfinale mit unsBrasilien gegen Japan: Verfolgen Sie das Achtelfinale mit unsHeute, 22:22Monza gibt neuen Cheftrainer bekannt: Ivan Juric übernimmtMonza gibt neuen Cheftrainer bekannt: Ivan Juric übernimmtHeute, 21:58Sam Kerr kehrt in die USA zurück: Australischer Star unterschreibt bei Gotham FCSam Kerr kehrt in die USA zurück: Australischer Star unterschreibt bei Gotham FCHeute, 21:57Al-Hilal plant Paukenschlag mit Salah-TransferAl-Hilal plant Paukenschlag mit Salah-TransferHeute, 21:54Kechinov kritisiert Cannavaro-Verpflichtung: „Das wirkt etwas seltsam“Kechinov kritisiert Cannavaro-Verpflichtung: „Das wirkt etwas seltsam“Heute, 21:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier