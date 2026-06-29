Reformen bei Arsenal: Massive Änderungen in Mikel Artetas Stab

Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta setzt seine umfassenden Reformen innerhalb seines technischen Stabs fort. Es wurde bekannt, dass Tom Allen, der Leiter für Sportwissenschaft und physische Leistung des Clubs, das Team nach langjähriger Tätigkeit verlässt. Diese Entscheidung erfolgte nach umfangreichen internen Prüfungen und der Notwendigkeit, den physischen Zustand der Spieler zu verbessern. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut BBC Sport ist Allens Weggang Teil einer Strategie, das medizinische und physische Vorbereitungssystem des Nordlondoner Clubs komplett zu erneuern. Tom Allen stieß 2017 von Aston Villa zu Arsenal. Er ist ein Spezialist mit neun Jahren Erfahrung, die sowohl die letzten Jahre der Ära von Arsène Wenger als auch die gesamte Zeit unter Mikel Arteta umfassten.

Die Vereinsführung hat die häufigen Verletzungen und Ausfälle von Schlüsselspielern in den letzten Saisons genau analysiert. Um diese Faktoren, die sich negativ auf die Ergebnisse auswirken, zu beseitigen, entschied sich Mikel Arteta für eine unabhängige Analyse in Zusammenarbeit mit seinem Vertrauten, dem spanischen Physiotherapeuten Joaquín Acedo. Die Ergebnisse dieser Analyse führten zu den personellen Veränderungen.

Erneuerungen im medizinischen Stab

Tom Allens Weggang ist nicht der einzige Verlust in der medizinischen Abteilung. Im vergangenen Monat wurde auch der medizinische Leiter des Clubs, Dr. Zafar Iqbal, überraschend von seinem Posten entbunden. Zudem verlässt Sam Wilson, der leitende Fitnesstrainer, der seit 12 Jahren im Arsenal-System tätig ist, das Team. Wie The Telegraph schreibt, wird Wilson seine Karriere voraussichtlich bei einem anderen europäischen Top-Club fortsetzen.

Mikel Artetas taktischer Stil, der auf hoher Intensität basiert, erfordert enorme physische Kraft von den Spielern. Der vorsichtige Ansatz des Trainers bei der Kaderrotation und die hohe Belastung der Stammspieler haben das Verletzungsrisiko erhöht. In der vergangenen Saison kosteten die langen Ausfälle von Führungsspielern wie Bukayo Saka, Martin Ødegaard und Kai Havertz Arsenal teuer im Kampf um die Champions League und die Meisterschaft in der Premier League.

Aus diesem Grund sieht die Vereinsführung die Verletzungsprävention und die Modernisierung der Regenerationsprozesse als Priorität an. Die neu ernannten Spezialisten haben die Aufgabe, die physische Verfassung des Teams auf ein Elite-Niveau zu heben und die Einsatzbereitschaft der Stammelf in den entscheidenden Phasen der Saison sicherzustellen. Es wird erwartet, dass diese Änderungen Arsenals Chancen auf Titel in der nächsten Saison erhöhen.