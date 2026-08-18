Joe Hart nennt Manchester Citys größte Herausforderung nach Pep Guardiola

·5·Sport
Joe Hart nennt Manchester Citys größte Herausforderung nach Pep Guardiola

Der ehemalige englische Torhüter Joe Hart äußerte sich zu den Veränderungen, die Manchester City nach dem Abschied von Pep Guardiola erwarten. Seinen Worten zufolge erwartet die Vereinsführung von Cheftrainer Enzo Maresca nicht sofort ein Wunder, doch der Druck von außen wird zweifellos enorm sein. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Im Gespräch mit BBC Radio 5 Live betonte Joe Hart, dass Manchester City in eine Übergangsphase eintritt. Der Klub feierte in den vergangenen Jahren unter Pep Guardiola große Erfolge und dominierte den englischen Fußball vollständig. Nun beginnt die Mannschaft jedoch eine neue Ära.

Innere Ruhe und äußerer Druck

Hart zufolge wird die Führung von Manchester City dem Trainer vor der Saison keine übermäßig hohen Erwartungen auferlegen. Intern werden die Möglichkeiten der Mannschaft realistisch eingeschätzt, und der natürliche Veränderungsprozess im Kader wird angemessen verstanden.

„Der Klub stellt sich für diese Saison keine übermäßig großen und unmöglichen Ziele. Die Vereinsführung ist überzeugt, dass die Mannschaft weiterhin über genügend Qualität und einen konkurrenzfähigen Kader verfügt“, erklärte Joe Hart.

Dennoch warnte der ehemalige Torhüter auch vor dem Druck von außen. Sollten die Ergebnisse zu Beginn der Saison hinter den Erwartungen zurückbleiben, werden Medien und Fans Enzo Maresca erwartungsgemäß sofort kritisieren.

Transfers und Konkurrenz

Manchester City ist derzeit auf dem Transfermarkt aktiv. Der Klub verhandelt über die Verpflichtung des 18-jährigen Talents Ayyoub Bouaddi vom OSC Lille und zeigt außerdem Interesse an Chelseas Mittelfeldspieler Enzo Fernández.

Die ersten Prüfungen zu Saisonbeginn, darunter die 0:3-Niederlage gegen Arsenal im Community Shield, waren jedoch ein ernstes Warnsignal. Arsenal hat Manchester Citys Dominanz in den vergangenen Jahren beendet, ist zum Hauptfavoriten der Premier League geworden und muss nun den Meistertitel verteidigen.

Joe HartManchester CityEnzo MarescaPep GuardiolaPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester City erleidet zum Saisonstart einen schweren RückschlagManchester City erleidet zum Saisonstart einen schweren RückschlagHeute, 21:56Warum ist Troy Parrott noch immer nicht in die englische Premier League gewechselt?Warum ist Troy Parrott noch immer nicht in die englische Premier League gewechselt?Heute, 21:13Veränderungen in der Chelsea-Führung erwartetVeränderungen in der Chelsea-Führung erwartetHeute, 20:31Ronaldo bricht Instagram-Rekord unter Messis PostRonaldo bricht Instagram-Rekord unter Messis PostHeute, 20:11Veränderungen in der Chelsea-Führung: Todd Boehly könnte seine Anteile verkaufenVeränderungen in der Chelsea-Führung: Todd Boehly könnte seine Anteile verkaufenHeute, 20:10Jhon Lucumí: „Juventus“ – Italiens größtes TeamJhon Lucumí: „Juventus“ – Italiens größtes TeamHeute, 19:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt