Koeman über Kritik in den Niederlanden: „Das ist mir egal“

Nachdem die niederländische Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2026 viel früher als erwartet verlassen hat, reagierte der Cheftrainer Ronald Koeman scharf auf die Welle heftiger Kritik, die ihn überrollte.

Die Vertreter der „Oranje“ mussten sich bereits im Achtelfinale nach einer dramatischen Niederlage gegen Marokko von der WM verabschieden.

Ergebnis des letzten Spiels der Niederlande bei der WM 2026:

Turnierphase Begegnung Reguläre und verlängerte Spielzeit Elfmeterschießen Endstand WM 2026. Achtelfinale Niederlande — Marokko 1:1 3:4 Marokko im nächsten Viertelfinale

"Wir haben mit 5 Verteidigern gespielt, wie es die Fans wollten..."

Als er über taktische Entscheidungen und den öffentlichen Druck sprach, betonte Koeman deutlich, dass die Meinung der Medien und Experten für ihn nicht an erster Stelle stehe:

" ganz Holland sagte, dass wir mit 5 Verteidigern spielen sollten. Wir sind mit 5 Verteidigern angetreten, und trotzdem wurde kritisiert. Ich sage es noch einmal: Die Kritik ist mir egal. Wir hätten natürlich besser spielen können. In einigen Situationen ist sich das Team zu weit zurückgezogen. In der Defensive haben wir uns nicht schlecht geschlagen, aber wir waren zu passiv beim Pressing gegen den Gegner. In solchen Spielen darf man vor dem eigenen Tor nicht so viele Chancen zulassen. Aber das Spiel ist vorbei, es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu reden", sagte Koeman.

Hauptgründe für das Scheitern

Obwohl der Trainer die öffentliche Meinung zurückwies, räumte er Probleme im Spiel ein. Seiner Meinung nach führten folgende Faktoren zur Niederlage der Niederlande:

Übermäßig defensives Spiel: Das Team zog sich während des Spiels zu weit in die eigene Hälfte zurück und überließ Marokko die Initiative.

Passives Pressing: Obwohl die Abwehrlinie nicht schlecht arbeitete, wurde den gegnerischen Spielern zu viel Raum gelassen, um sich frei mit dem Ball zu bewegen.

Elfmeterschießen: Nach einem 1:1 nach regulärer und verlängerter Spielzeit verloren die Niederländer das „Nervenspiel“ im Elfmeterschießen (3:4).

Diese Niederlage und die anschließende Pressekonferenz waren einer der schwersten Momente in der Karriere von Ronald Koeman. Die Fans sind weiterhin der Meinung, dass die Aufstellung und Taktik offensiver hätten sein müssen.