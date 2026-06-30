Die Legende von Manchester United, Wayne Rooney, hat den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, dazu aufgefordert, seine Karriere in seiner Heimat und nicht in Spanien fortzusetzen. Rooney ist der Meinung, dass der erfahrene Stürmer das Angebot von Barcelona ablehnen, nach Old Trafford wechseln und helfen sollte, den früheren Ruhm des Clubs wiederherzustellen. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

In letzter Zeit häuften sich in der Presse die Berichte, dass Harry Kane Bayern München verlassen könnte, um sich dem La-Liga-Riesen Barcelona anzuschließen. Rooney betont jedoch, dass eine Rückkehr in die Premier League für Kane nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch im Hinblick auf persönliche Rekorde bedeutender wäre.

Alan Shearers Rekord und eine neue Herausforderung

Laut Goal.com sprach Rooney in seinem BBC-Podcast über die Situation rund um Kane. Seinen Worten zufolge hat Harry Kane immer noch die Chance, den Rekord des besten Torschützen der Premier League, der Alan Shearer gehört, zu brechen. Derzeit hat Kane 213 Tore auf seinem Konto und benötigt nur noch 47 Treffer bis zum Rekord.

"Wenn Harry Kane nicht bei Bayern bleiben möchte, würde ich ihn sehr gerne bei Manchester United sehen. Harry, falls du mich hörst: Du hast die Chance, Alan Shearers Rekord zu brechen... hilf dabei, Manchester United wieder an die Spitze zu bringen!", appellierte Rooney an seinen ehemaligen Teamkollegen.

Barcelona oder Manchester: Eine schwierige Wahl

Nach Meinung von Rooney könnte Kane nach Barcelona gehen und spanischer Meister werden, aber das wäre für ihn nicht so wertvoll wie der Gewinn der englischen Meisterschaft. "Er war in der Bundesliga erfolgreich, sagen wir, er geht zu Barcelona und gewinnt auch La Liga... aber tief im Inneren möchte er in der Premier League triumphieren. Stellen Sie sich vor, er kommt zu Manchester United und führt das Team wieder zur Meisterschaft", fügte er hinzu.

Zur Information: Der 32-jährige Harry Kane erzielt beim FC Bayern München unglaubliche Ergebnisse. In der Saison 2025-26 gelang es ihm, 61 Tore zu erzielen. Während der deutsche Club versucht, seinen Star zu halten, wird im Sommer-Transferfenster ein großer Kampf um ihn erwartet.

Der aktuelle Vertrag zwischen Kane und Bayern läuft bis Juni 2027. Dies verschafft dem deutschen Club einen Vorteil in den Transferverhandlungen. Dennoch wirft das Interesse von Clubs wie Barcelona und Manchester United neue Fragen über die Zukunft des Spielers auf. Auch für Fußballfans in Usbekistan wäre ein solcher Transfer interessant, da die Rückkehr eines Stars von Kanes Kaliber nach England das Prestige der Liga weiter steigern würde.