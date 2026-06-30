Der Star von Real Madrid und der englischen Nationalmannschaft, Jude Bellingham, hat bekannt gegeben, dass er sich nach seinem Karriereende im Fußball in einem unerwarteten Bereich versuchen möchte. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der bei der Weltmeisterschaft 2026 glänzt, offenbarte seine Absicht, in Zukunft die Rolle des berühmten Spions James Bond zu übernehmen. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

Bellingham, der derzeit mit der englischen Nationalmannschaft an der von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichteten Weltmeisterschaft teilnimmt, hat sich zu einer der wahren Entdeckungen des Turniers entwickelt. Neben einem Tor im Spiel gegen Kroatien, das 4:2 endete, wurde er in den Spielen gegen Ghana und Panama nacheinander zum „Man of the Match“ gewählt. Die englische Nationalmannschaft hat sich für die K.-o.-Phase qualifiziert und bereitet sich auf das Achtelfinale gegen DR Kongo vor.

In der Sendung „World Cup After Hours“ auf Fox sprach der Fußballer über seine Interessen außerhalb des Fußballs und betonte, dass ihn die Schauspielerei schon immer angezogen habe. In einem Gespräch mit dem berühmten Moderator James Corden erklärte Bellingham, dass er alle „Bondiana“-Filme gesehen habe und ein leidenschaftlicher Fan des Charakters sei.

Filmische Ambitionen

"Ich werde oft gefragt, was ich nach dem Fußball machen werde. Ich habe viel darüber nachgedacht und komme jedes Mal zu einer Antwort: Ich würde gerne in einem Film mitspielen. Insbesondere die Rolle des James Bond zu spielen, ist mein Traum. Ich habe alle Teile mit Sean Connery und Roger Moore gesehen. Sie haben noch keinen neuen Bond gefunden, oder?", scherzte der Fußballer.

Während der Sendung stellte Bellingham sein schauspielerisches Talent unter Beweis und rezitierte gekonnt den berühmten Satz „Mein Name ist Bond, James Bond“. Zudem inszenierte er gemeinsam mit dem Moderator die berühmte Gerichtsszene aus dem Film „A Few Good Men“. Sein Auftreten und seine Lockerheit vor der Kamera erregten die Aufmerksamkeit von Fans und Experten.

Doch laut Goal.com bewerten Casting-Experten die Möglichkeiten des Fußballers in dieser Hinsicht etwas anders. Debbie McWilliams, Casting-Direktorin der James-Bond-Filme, glaubt, dass Bellinghams weltweite Berühmtheit ein Hindernis sein könnte. Laut der Expertin müsse der Schauspieler, der den Spion spielt, geheimnisvoll sein und die Menschen sollten weniger über sein Privatleben wissen.

Trotzdem konzentriert sich Jude Bellingham derzeit voll und ganz auf den Sieg bei der Weltmeisterschaft und die Erfolge bei Real Madrid. Die schauspielerischen Träume des Fußballers bleiben als interessante Pläne bestehen, die nach seinem Karriereende verwirklicht werden könnten.