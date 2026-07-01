Drei wichtige Play-off-Spiele heute bei der WM 2026

Die Play-off-Kämpfe bei der von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichteten Weltmeisterschaft 2026 spitzen sich zu. Heute, am 1. Juli, und in der Nacht zum 2. Juli finden drei weitere Spiele des Sechzehntelfinals statt.

Auf dem Programm stehen die Partien England gegen DR Kongo, Belgien gegen Senegal sowie USA gegen Bosnien und Herzegowina. Alle Spiele werden nach Taschkent-Zeit übertragen.

DR Kongo bereitet eine ernsthafte Herausforderung für England vor

Das erste Spiel des Tages beginnt um 21:00 Uhr Taschkent-Zeit. Dabei trifft die englische Nationalmannschaft, einer der Favoriten des Turniers, auf die Demokratische Republik Kongo.

Obwohl die Engländer im Kader und in der individuellen Klasse überlegen scheinen, zeichnete sich DR Kongo auf dem Weg in die Play-offs durch physische Stärke, eine disziplinierte Defensive und schnelle Konter aus.

Im kongolesischen Lager ist man zuversichtlich, einige Schwachstellen im Spiel Englands zu nutzen und die nächste Sensation des Turniers zu schaffen. Der Sieger dieser Paarung trifft im Achtelfinale auf Mexiko.

Im Duell Belgien gegen Senegal wird kein Fehler verziehen

Am 2. Juli um 01:00 Uhr Taschkent-Zeit beginnt die Begegnung zwischen den Nationalteams von Belgien und Senegal.

Belgien geht als Favorit in das Spiel, da sie eine der Mannschaften waren, die die Gruppenphase souverän gemeistert haben. Der senegalesische Trainerstab betonte jedoch, dass sie die Play-offs als neues Turnier betrachten und aus früheren Fehlern gelernt haben.

Nach schwierigen Ergebnissen in der Gruppenphase gewann das afrikanische Team mit 5:0 gegen den Irak und gewann so das Vertrauen zurück. Daher erwartet Belgien ein intensives Spiel mit vielen physischen Zweikämpfen.

USA empfangen Bosnien im eigenen Stadion

Das letzte Spiel des Tages findet um 05:00 Uhr Taschkent-Zeit statt. Einer der Gastgeber, die US-Nationalmannschaft, misst sich mit Bosnien und Herzegowina.

Die Amerikaner werden versuchen, den Heimvorteil und die Unterstützung ihrer Fans zu nutzen. Von Bosnien wird erwartet, dass sie den Gastgebern mit dem für den europäischen Fußball typischen disziplinierten Spiel und physischer Präsenz entgegenwirken.

Die Sieger der Paarungen USA gegen Bosnien und Herzegowina sowie Belgien gegen Senegal treffen im Achtelfinale aufeinander.

WM 2026. Sechzehntelfinal-Spiele

1. Juli, Taschkent-Zeit:

21:00 — England gegen DR Kongo

In der Nacht zum 2. Juli:

01:00 — Belgien gegen Senegal

05:00 — USA gegen Bosnien und Herzegowina

In der Play-off-Phase der Weltmeisterschaft ist der Preis für jeden Fehler nun sehr hoch. Die unterlegene Mannschaft scheidet aus dem Turnier aus, während der Sieger den Kampf um den Titel fortsetzt.