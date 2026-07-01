Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, hat ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltmeisterschaft aufgeschlagen. Im Achtelfinale gegen Schweden erzielte der Real Madrid-Star einen Doppelpack und übertraf damit die Bilanz des legendären brasilianischen Stürmers Ronaldo. Dieser Sieg sicherte den Franzosen den Einzug ins Viertelfinale. Laut Goal.com berichtet .

In der 45. Minute, nach einer Kombination mit Ousmane Dembele, setzte Mbappe den Verteidiger Viktor Gyokeres aus und traf präzise gegen Torhüter Jacob Widell Zetterstrom. Dies war Mbappes neunter Treffer in den K.o.-Runden von Weltmeisterschaften. Damit überholte er Leonidas und Ronaldo und wurde zum absoluten Rekordhalter bei den Playoff-Toren.

Historische Ergebnisse und der Kampf um den Goldenen Schuh

Mbappe bewies auch in der zweiten Halbzeit seine Klasse. Nachdem Bradley Barcola den Vorsprung ausgebaut hatte, platzierte Kylian in der 74. Minute einen Pass von Michael Olise in die lange Ecke. Dies war sein sechster Treffer im aktuellen Turnier 2026, womit er im Kampf um den "Goldenen Schuh" mit Lionel Messi gleichzog.

Laut Goal.com ist Mbappes Gesamtzahl an WM-Toren auf 18 gestiegen. Damit liegt er nur noch ein Tor hinter dem Allzeit-Rekord von Lionel Messi mit 19 Treffern. Für den 25-jährigen Stürmer ist dies ein phänomenales Ergebnis.

"Ich weiß, wer ich bin und wie ich spielen muss, aber das ist nicht nur mein Verdienst. Das gesamte Team weiß, was zu tun ist. Heute hat für uns ein neues Turnier begonnen. Wir haben gut gespielt, waren aber zu Beginn etwas vorsichtig", betonte Mbappe in einem Interview nach dem Spiel.

Ein Sieg gewidmet an Didier Deschamps

Nach seinen Toren rannte Mbappe zur Ersatzbank und umarmte Cheftrainer Didier Deschamps. Diese Momente waren emotional sehr bedeutsam für das Team. Deschamps hatte das letzte Gruppenspiel aufgrund des Todes seiner Mutter verpasst. Die Geste des Kapitäns drückte den Zusammenhalt der Mannschaft und den grenzenlosen Respekt gegenüber dem Trainer aus.

"Er weiß, dass er mit uns nie allein sein wird, wir werden ihn immer unterstützen", sagte Mbappe über seinen Trainer. Deschamps wiederum zeigte sich dankbar für die Einstellung der Spieler und erklärte, dass er die große Mission gemeinsam mit dem Team weiterverfolgen werde.

Die französische Nationalmannschaft bleibt auch in der nächsten Runde einer der Top-Favoriten. Mbappes Form und der starke Teamgeist erhöhen die Chancen der "Les Bleus", ihren Meistertitel zu verteidigen. Auch Fußballfans in Usbekistan verfolgen dieses große Turnier und Mbappes Rekorde mit großem Interesse.