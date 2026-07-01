WM 2026: Präzise Prognosen für die drei heutigen Play-off-Spiele

Im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 finden drei weitere wichtige Begegnungen statt. England trifft auf DR Kongo, Belgien spielt gegen Senegal und einer der Gastgeber, die USA, kämpfen gegen Bosnien und Herzegowina um den Einzug in die nächste Runde.

Auf dem Papier gibt es in allen drei Paarungen einen Favoriten. Doch in Play-off-Spielen kann ein einziger Fehler das gesamte WM-Aus bedeuten — Deutschland und die Niederlande haben dies bereits auf harte Weise demonstriert.

England — DR Kongo: Nicht so einfach für den Favoriten

England gilt als klarer Favorit für diese Partie. Das Opta-Modell schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Engländer in der regulären Spielzeit auf 73,9 %. Die disziplinierte Defensive von DR Kongo könnte jedoch ein ernsthaftes Problem für das Team von Thomas Tuchel darstellen.

Die Schützlinge von Sebastian Desabre setzen im Turnier hauptsächlich auf ein 5-3-2-System, um die Gegner fern vom Strafraum zu halten. Die Kongolesen haben gegen Portugal, Kolumbien und Dänemark insgesamt nur zwei Gegentore kassiert.

Im englischen Kader fehlen Reece James und Jarell Quansah verletzungsbedingt. Declan Rice kehrt in den Kader zurück, und Bukayo Saka ist bereit, am Spiel teilzunehmen.

Es wird erwartet, dass DR Kongo zunächst tief defensiv agiert und über Yoane Wissa sowie schnelle Flügelspieler zu Kontern kommt. Wenn England nicht früh das erste Tor erzielt, könnte die Partie lange Zeit festgefahren wirken.

Prognose: England — DR Kongo 2:0

Voraussichtlicher Sieger: England

Konfidenzniveau: 75 Prozent

Zusätzliche Wette: Weniger als 3,5 Tore im Spiel.

Belgien — Senegal: Die ausgeglichenste Partie des Tages

In diesem Spiel ist Belgien der Favorit, aber der Unterschied zwischen den Teams ist nicht so groß wie bei der ersten Paarung. Einige Buchmacher-Quoten schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Belgier in der regulären Spielzeit auf etwa 45–46 %.

Belgien beendete die Gruppenphase mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen Neuseeland. Rudi Garcia verfügt über einen nahezu vollständigen Kader; auch Jeremy Doku und Zeno Debast sind zum Team zurückgekehrt.

Senegal unterlag in der Gruppe Frankreich und Norwegen, sicherte sich jedoch durch einen 5:0-Sieg gegen den Irak im entscheidenden Spiel das Play-off-Ticket. Das afrikanische Team muss ohne Stammtorhüter Edouard Mendy antreten.

Die schnellen Konter und die physische Überlegenheit Senegals könnten den älteren belgischen Führungsspielern Schwierigkeiten bereiten. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die individuelle Klasse von Spielern wie Kevin De Bruyne, Jeremy Doku und Leandro Trossard den entscheidenden Faktor darstellt.

Prognose: Belgien — Senegal 2:1

Voraussichtlicher Sieger: Belgien

Konfidenzniveau: 58 Prozent

Zusätzliche Wette: Beide Teams treffen.

USA — Bosnien: Große Chance für die Gastgeber

Die US-Nationalmannschaft gilt im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina als klarer Favorit. Die Buchmacher-Quoten schätzen die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Gastgeber in der regulären Spielzeit auf etwa 73 %.

Die Amerikaner belegten in der Gruppe den ersten Platz und zählen auf die Unterstützung ihrer heimischen Fans. Die Hauptwaffen des Teams sind die Kreativität von Christian Pulisic sowie die aktive Arbeit von Sergino Dest und Antone Robinson über die Flügel.

Bosnien verteidigt normalerweise in einem kompakten 4-4-2-System und setzt auf Konter sowie Luftduelle. Edin Dzeko und Ermedin Demirovic können im gegnerischen Strafraum gefährlich werden, doch das Team zeigte im Turnierverlauf keine Konstanz beim Tore erzielen.

Es wird erwartet, dass die USA mehr Ballbesitz haben. Wenn Bosnien dem ersten Druck standhält, wird die Partie spannender, doch die Geschwindigkeit und Kaderbreite der Gastgeber sollten letztlich den Ausschlag geben.

Prognose: USA — Bosnien und Herzegowina 2:1

Voraussichtlicher Sieger: USA

Konfidenzniveau: 72 Prozent

Zusätzliche Wette: USA schießt das erste Tor.

Gesamtprognose des Tages

Die sichersten Tipps für die Spiele sind der Einzug von England und den USA in die nächste Runde. Die Partie Belgien — Senegal ist die schwierigste Paarung des Tages, bei der ein unerwartetes Ergebnis möglich ist.

Erwartete Ergebnisse:

England — DR Kongo — 2:0

Belgien — Senegal — 2:1

USA — Bosnien und Herzegowina — 2:1

Gemäß den Prognosen ziehen England, Belgien und die USA ins Achtelfinale ein. Aber der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten — und manchmal ist der Autor ein ziemlich fieser Troll.