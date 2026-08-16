PSG verpflichtet Ajax-Flügelspieler Mika Godts für 55 Millionen Euro

Paris Saint-Germain hat offiziell bestätigt, die Aktivitäten auf dem Sommer-Transfermarkt fortzusetzen und den talentierten belgischen Flügelspieler Mika Godts von Ajax verpflichtet zu haben. Laut Goal.com hat der Pariser Klub für den 21-Jährigen inklusive Bonuszahlungen 55 Millionen Euro, umgerechnet etwa 47 Millionen Pfund, zugesagt. Goal.com berichtet .

Der junge Angreifer, der nach einer herausragenden Saison in der Eredivisie in den Parc des Princes wechselte, hat beim französischen Klub einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. In einem Interview mit der offiziellen Vereinswebsite erklärte Mika Godts, er sei stolz, sich einem der stärksten Teams der Welt anzuschließen, und werde das Vertrauen der Vereinsführung sowie von Cheftrainer Luis Enrique zurückzahlen.

Eine herausragende Saison in den Niederlanden und historische Zahlen

Mika Godts entwickelte sich in der vergangenen Saison zu einem der produktivsten Flügelspieler der niederländischen Liga. In der Eredivisie erzielte er 17 Tore und bereitete 15 weitere vor. Damit wurde er zu einem von nur drei Spielern in der Geschichte von Ajax, die seit der Saison 2010/11 in einer Spielzeit mehr als 15 Tore und 15 Vorlagen verbuchen konnten.

Laut Ajax-Technikdirektor Jordi Cruyff wollte der Klub den Spieler halten, musste jedoch einräumen, angesichts des Interesses von Topklubs wie PSG machtlos gewesen zu sein. Cruyff hob insbesondere Godts’ außergewöhnliche Fähigkeiten und seinen großen Beitrag zur Mannschaft hervor.

Veränderungen im Angriff und Bradley Barcolas Zukunft

Kurz vor dem Abschluss dieses Transfers hatten die französischen Giganten bereits Barcelonas Angreifer Ferran Torres für rund 50 Millionen Euro verpflichtet. Die Verpflichtung des ehemaligen Monaco-Flügelspielers Maghnes Akliouche hat die Offensive weiter verstärkt und den Konkurrenzkampf unter Cheftrainer Luis Enrique verschärft.

Die Zukunft von Bradley Barcola ist ungewiss, da er nach der Ankunft der neuen Spieler seinen Platz in der Startelf verlieren könnte. Berichten zufolge ist der französische Nationalspieler bereit, in diesem Sommer einen Wechsel zum FC Liverpool in Betracht zu ziehen. Sein Abschied aus Paris gilt als zunehmend wahrscheinlich.