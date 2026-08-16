29 Siege: Makhachev und Nurmagomedov schreiben ein neues Kapitel der MMA-Geschichte

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29 Siege: Makhachev und Nurmagomedov schreiben ein neues Kapitel der MMA-Geschichte

in der US-amerikanischen Stadt Philadelphia ausgetragenen UFC 330 Turnier besiegte der Weltergewichts-Champion Islam Makhachev den irischen Ian Machado Garry, die Nummer eins der Division, durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter.

Dieser Erfolg war nicht nur die nächste Verteidigung des Meisterschaftsgürtels, sondern verhalf Islam Makhachev auch zu einem wichtigen statistischen Meilenstein in der Geschichte des professionellen MMA.

29 Siege: Gleichstand mit Nurmagomedov

Mit diesem Erfolg erreichte Makhachev die Gesamtzahl der Siege, die sein enger Freund und ehemalige UFC-Champion Khabib Nurmagomedovim Laufe seiner Karriere erzielt hatte:

  • Makhachevs Bilanz: Der 34-jährige Champion hat nun 29 Siege und nur eine Niederlage vorzuweisen;

  • Khabibs Bilanz: Khabib Nurmagomedov verließ das Oktagon einst mit einer Bilanz von 29:0 als absolut ungeschlagener Kämpfer;

  • Das Vermächtnis von Abdulmanap Nurmagomedov: Beide Champions wuchsen seit ihrer Kindheit gemeinsam auf und zählen zu den Kämpfern, die unter der Anleitung und in der Schule des verstorbenen legendären Trainers Abdulmanap Nurmagomedovausgebildet wurden.

Die zweite große Prüfung in der neuen Division

Der Kampf gegen Garry war für Makhachev der zweite offizielle Auftritt in der neuen Gewichtsklasse:

  • Titelverteidigung: Nach seinem Wechsel ins Weltergewicht kontrollierte der russische Kämpfer fünf Runden lang souverän den gefährlichsten ungeschlagenen Herausforderer der Division und verteidigte seinen Titel erfolgreich;

  • Historischer Vorsprung: Islam Makhachev hat seine Dominanz in zwei verschiedenen Gewichtsklassen der modernen UFC-Geschichte bewiesen und bleibt einer der absoluten Spitzenreiter der Rangliste.

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Islam MachatschewChabib NurmagomedowUFCIan Machado GarryPhiladelphia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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