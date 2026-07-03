Große Veränderungen in der Super League: Wer ging, wer kam?

Nach der durch die Weltmeisterschaft verursachten Pause stehen die Super-League-Spiele kurz vor ihrem Neustart.

Während sich die Teams auf den nächsten Teil der Saison vorbereiten, haben einige Vereine bedeutende Kaderänderungen vorgenommen.

Andijon trennt sich von vier Spielern

Der Club Andijon hat gleichzeitig die Arbeitsverträge von vier Spielern aufgelöst.

Folgende Spieler haben das Team verlassen:

Rahimjon Davronov;

Jamshid Boltaboyev;

Ibrohim Yo‘ldoshev;

Igor Golban.

Rahimjon Davronov fand schnell ein neues Team. Qo‘qon-1912 gab den Transfer des Torwarts offiziell bekannt.

Auch bei Navbahor gibt es Veränderungen

Der Club Navbahor aus Namangan hat sich von Katulondi Kati und Sherzod G‘ulomjonov getrennt.

Gleichzeitig haben die 'Falken' ihren Kader mit einem neuen Spieler verstärkt. Joel Kojo hat sich offiziell Navbahor angeschlossen.

Vier Spieler verlassen Dinamo

Auch beim Team Dinamo aus Samarkand waren große Veränderungen zu beobachten.

Folgende Spieler haben den Verein verlassen:

Ulug‘bek Hoshimov;

Til Mavretich;

Mahamadu Dembele;

Dramane Salu.

Wann geht die Super League wieder los?

Nach der durch die Weltmeisterschaft bedingten Pause werden die Super-League-Spiele am 16. Juli wieder aufgenommen.

Die Transfers und Kaderänderungen in den Vereinen könnten das Kräfteverhältnis in der zweiten Saisonhälfte erheblich beeinflussen.