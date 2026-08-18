Reece James äußert sich zu seiner Fitness und der neuen Saison

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Reece James äußert sich zu seiner Fitness und der neuen Saison

Chelsea-Kapitän Reece James räumte ein, dass er trotz seines erfolgreichen Einsatzes im letzten Testspiel der Mannschaft noch nicht seine Topform erreicht hat. Dies berichtete Goal.com berichtet. Dies berichtete Goal.com berichtet berichtete.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Real Sociedad an der Stamford Bridge erklärte der Verteidiger, dass ihm nach Englands langem Lauf bei der Weltmeisterschaft nur ein kurzer Urlaub gewährt worden sei, wodurch sich seine Saisonvorbereitung verkürzt habe.

Fitness und die Herausforderung durch die Hitze

James sagte, dass er sich trotz der kurzen Pause körperlich gut fühle, räumte jedoch ein, dass er vor den Pflichtspielen noch etwas Rost abschütteln müsse. Die hohen Temperaturen während der Partie stellten die Spieler zudem vor eine zusätzliche Herausforderung.

„Die Pause war sehr kurz, aber auf dem Platz habe ich mich gut gefühlt. Die Bedingungen waren schwierig und das Wetter sehr heiß. Wir stehen noch am Anfang, uns fehlt noch etwas Spielpraxis, aber es war ein guter Schritt“, sagte er.

Eine neue Ära unter Xabi Alonso

Chelseas neuer Cheftrainer Xabi Alonso hatte vergangene Woche besonders hervorgehoben, dass die Rückkehr des Vereinskapitäns ins Training einen positiven Einfluss auf die Mannschaft habe. Der spanische Coach arbeitet seit Anfang Juli erstmals wieder mit dem vollständigen Kader und setzt auf die Führungsqualitäten von Reece James, um seine Ideen in der Mannschaft zu verankern.

Der Kapitän reagierte seinerseits positiv auf die Worte des Trainers. Er erklärte, es sei eine Ehre, unter ihm zu spielen, und er sei bereit, der Mannschaft im entscheidenden Moment zu helfen.

Die Chelsea-Fans hoffen nach Jahren der Unbeständigkeit auf Stabilität. James’ positive Einschätzungen zu den neuen Spielern und zur Stimmung in der Mannschaft deuten darauf hin, dass sich trotz eines vollen Sommerkalenders und zahlreicher Reisen eine gute Atmosphäre in der Kabine entwickelt hat.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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