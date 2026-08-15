Ronaldo und Georgina vereinbaren Gütertrennung

Portugiesischer Fußballstar Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben sich auch nach ihrer Hochzeit dafür entschieden, ihr Vermögen getrennt zu halten. Das berichtete Jornal de Notícias unter Berufung auf die Heiratsurkunden.

Das Paar soll am 11. August in seiner Residenz im portugiesischen Cascais geheiratet haben. Die Zeremonie fand im engsten Kreis statt; auch die fünf Kinder des Paares waren dabei.

Einen Tag vor der Hochzeit, am 10. August, unterzeichneten Ronaldo und Rodríguez in einem Notariat in Lissabon einen Ehevertrag. Dem Dokument zufolge gilt für sie der Gütertrennungs­modus. Dadurch kann jeder Partner Vermögenswerte, die er vor der Ehe besaß oder während der Ehe auf den eigenen Namen erwarb, getrennt behalten.

In der Heiratsurkunde wird außerdem festgehalten, dass das Paar seine Nachnamen nicht geändert hat und als ständigen Wohnsitz Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens, angegeben hat. Als Trauzeugen nahmen Ronaldos enger Freund Miguel Paixão, Georginas Schwester Ivana Rodríguez sowie der spanische Juwelier José Rodríguez Sangil und seine Ehefrau Mónica González Martínez teil.

Ronaldos Mutter Dolores Aveiro und seine Schwestern nahmen nicht an der Zeremonie teil. Es gibt jedoch keine offiziellen Informationen, die auf einen familiären Konflikt hindeuten.

Ronaldo und Georgina lernten sich 2016 in Madrid kennen. Rodríguez arbeitete damals als Verkäuferin in einem Gucci-Geschäft. Im August 2025 hatte das Paar seine geplante Hochzeit bekannt gegeben.

Damit hat das berühmte Paar nach fast zehn Jahren Beziehung nicht nur die Ehe formalisiert, sondern auch eine rechtliche Regelung für den Umgang mit seinem großen Finanzvermögen getroffen.