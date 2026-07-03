Super-Duell Spanien gegen Portugal bei der WM 2026 erwartet

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Super-Duell Spanien gegen Portugal bei der WM 2026 erwartet

Für die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 hat sich eine weitere spannende Paarung ergeben.

Portugal besiegte Kroatien mit 2:1 und trifft im Achtelfinale auf Spanien. Damit stehen sechs der Paarungen des Achtelfinals fest.

Portugal überwindet Kroatien

Die portugiesische Nationalmannschaft bestritt im Sechzehntelfinale ein schwieriges Spiel gegen Kroatien.

Die Portugiesen gewannen mit 2:1 und zogen in die nächste Runde des Turniers ein.

Nun erwartet das Team eines der am meisten erwarteten Spiele des Turniers gegen Spanien.

Feststehende Paarungen des Achtelfinals

Bisher wurden die folgenden sechs Paarungen für das Achtelfinale ermittelt:

  • Kanada vs. Marokko;

  • Paraguay vs. Frankreich;

  • Brasilien vs. Norwegen;

  • Mexiko vs. England;

  • Portugal vs. Spanien;

  • USA vs. Belgien.

Wie werden die restlichen Paarungen ermittelt?

Die verbleibenden zwei Achtelfinal-Paarungen werden basierend auf den Ergebnissen der folgenden Spiele festgelegt:

  • Schweiz vs. Algerien;

  • Kolumbien vs. Ghana;

  • Australien vs. Ägypten;

  • Argentinien vs. Kap Verde.

Die Weltmeisterschaft steuert auf die entscheidende Phase zu. Insbesondere das Iberische Derby zwischen Portugal und Spanien wird eines der Highlights des Achtelfinals sein.

PortugalSpanienKroatienKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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