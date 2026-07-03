Martines enthüllt das Geheimnis des Sieges gegen Kroatien

Roberto Martines, Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, bewertete die Leistung seines Teams nach dem Sieg gegen Kroatien im Achtelfinale der WM 2026.

Der Spezialist betonte, dass in solchen Spielen Talent allein nicht ausreicht – Disziplin, Teamgeist und ein starker Charakter seien ebenfalls entscheidend.

«Bei einer Weltmeisterschaft gibt es keine einfachen Spiele»

Martines unterstrich, dass man in den Play-offs der Weltmeisterschaft jede Chance effektiv nutzen müsse.

«Bei Weltmeisterschaften gibt es keine einfachen Spiele. Wenn man eine gute Gelegenheit hat, muss man das Tor machen», sagte er.

Zufrieden mit der ersten Halbzeit

Nach Ansicht des portugiesischen Cheftrainers hat das Team die Aktionen des Gegners in der ersten Halbzeit richtig analysiert und viele gefährliche Situationen im Angriff geschaffen.

«Die erste Halbzeit war in jeder Hinsicht großartig. Wir haben das Spiel gut gelesen und viele Chancen in den entscheidenden Zonen des Angriffs kreiert», so Martines.

«Gegen Kroatien besteht immer eine Gefahr»

Der Trainer merkte an, dass man in Spielen gegen erfahrene Teams wie Kroatien nicht einen Moment lang die Konzentration verlieren darf.

«Gegen Teams wie Kroatien besteht immer eine Gefahr. In solchen Spielen ist das kollektive Handeln von entscheidender Bedeutung».

Portugal blieb auch nach einem Gegentor standhaft

Martines hob besonders hervor, dass sein Team das Vertrauen nicht verlor, selbst nachdem sie ein Gegentor kassiert hatten.

Auch die eingewechselten Spieler beeinflussten den Ausgang der Partie.

«Selbst nach dem Gegentor haben wir nicht das Vertrauen in uns selbst verloren. Wir haben auch die Spieler von der Bank eingesetzt, da sie bereit dafür waren», sagte der Trainer.

«Talent, Disziplin und Herz sind nötig»

Der portugiesische Coach betonte, dass es schwierig sei, bei einer Weltmeisterschaft ein absolut perfektes Spiel abzuliefern.

«Es gibt kein ideales Spiel bei einer Weltmeisterschaft. Hier ist es erforderlich, mit Talent, Disziplin und Herz zu spielen».

Seiner Meinung nach hilft genau diese Mentalität Portugal, in schwierigen Begegnungen zu siegen.

Sieg dem Andenken der Verstorbenen gewidmet

Martines sagte, dass die Spieler Freude daran hatten, die Ehre Portugals zu verteidigen.

Zudem betonte er, dass das Team auch zum Gedenken an den Vater von Ricardo Carvalho sowie Diogo Jota und dessen Bruder André auf den Platz gegangen sei.

«Wir sind auch zum Gedenken an den Vater von Ricardo Carvalho sowie Diogo Jota und seinen Bruder André angetreten», zitierte die offizielle FIFA-Website Martines.

Beim Sieg Portugals gegen Kroatien spielten nicht nur das Können, sondern auch ein starker Wille und Teamgeist eine wichtige Rolle.