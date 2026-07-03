Mobile Internet-Geschwindigkeit in der russischen Region Murmansk gedrosselt

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Mobile Internet-Geschwindigkeit in der russischen Region Murmansk gedrosselt

In der russischen Region Murmansk wurden zur Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen vorübergehend Beschränkungen der mobilen Internetgeschwindigkeit eingeführt. Dies wurde in einer offiziellen Erklärung des regionalen Einsatzstabes bekannt gegeben. Die Maßnahme dient der Vermeidung verschiedener potenzieller Gefahrensituationen in der Region. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Offiziellen Informationen zufolge gelten die Beschränkungen nicht in allen Teilen der Stadt, sondern nur in bestimmten Bezirken. Die Behörden begründeten diese Entscheidung direkt mit Sicherheitsfragen, wobei nicht präzisiert wurde, um welche Art von Gefahr es sich handelt. Die lokale Bevölkerung beklagt einen drastischen Rückgang der Internetgeschwindigkeit.

Sicherheitsmaßnahmen und Gründe

Russischen Medien, insbesondere der Publikation ixbt.com, zufolge werden solche Maßnahmen in der Regel bei Drohnenangriffsgefahr oder zur Sicherung wichtiger strategischer Objekte angewandt. Da die Region Murmansk von strategischer Bedeutung ist, wird der Informationssicherheit und der Kontrolle der Kommunikationskanäle besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Vertreter des Einsatzstabes betonten, dass diese Beschränkungen vorübergehender Natur seien und die Kommunikationsqualität mit Stabilisierung der Lage wieder auf den vorherigen Stand zurückkehren werde. Bisher wurden keine genauen Fristen bekannt gegeben, wie lange die Beschränkungen andauern werden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass eine solche Situation in Murmansk beobachtet wurde. Zuvor wurden in mehreren Grenz- und Nordregionen Russlands aufgrund der Gefahr durch unbemannte Luftfahrzeuge Unterbrechungen oder Geschwindigkeitsreduzierungen in den 4G- und LTE-Netzen verzeichnet.

Aus technischer Sicht wird die Drosselung der mobilen Internetgeschwindigkeit von den Netzbetreibern mithilfe spezieller Geräte durchgeführt. Dies verlangsamt wiederum den Datenaustausch und erschwert die Nutzung einiger Online-Dienste. Nutzern wird empfohlen, sich auf Probleme beim Herunterladen wichtiger Daten einzustellen.

Derzeit ruft die Verwaltung der Region Murmansk die Bevölkerung zur Ruhe auf und bittet darum, sich nur auf Informationen aus offiziellen Quellen zu verlassen. Es wird angegeben, dass die Situation unter der Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden und Spezialdienste steht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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