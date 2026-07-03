Neue Angriffe auf ukrainische Gebiete: Opfer gemeldet

Russland führte am 2. Juli tagsüber und am Abend neue Angriffe auf mehrere Regionen der Ukraine durch.

Ukrainischen Behörden zufolge kamen bei den Angriffen mindestens sechs Menschen ums Leben, 31 weitere wurden verletzt. Zu den getroffenen Objekten gehören Wohnhäuser sowie medizinische und Bildungseinrichtungen.

Sieben Regionen unter Beschuss

Nach Angaben lokaler Behörden erstreckten sich die Angriffe auf folgende Regionen:

Cherson;

Saporischschja;

Dnipropetrowsk;

Mykolajiw;

Sumy;

Charkiw;

Region Donezk.

Ukrainische Beamte werten diese Schläge als Fortsetzung des großflächigen Nachtangriffs auf Kiew.

Drei Tote in Cherson

Im Zentrum der Stadt Cherson kam ein 41-jähriger Mann durch einen Angriff auf ein ziviles Auto ums Leben.

Bei einem weiteren Angriff wurde eine medizinische Einrichtung ins Visier genommen. Dabei starb ein 63-jähriger Arzt, eine Krankenschwester wurde verletzt.

Es wurde zudem berichtet, dass ein Anwohner am Abend beim Verbrennen von Gras auf einem Feld auf einen Sprengkörper stieß und getötet wurde.

Die Regionalleitung gab bekannt, dass Drohnenangriffe auf Cherson im Laufe des Tages mehrfach wiederholt wurden.

Kinder in Saporischschja verletzt

Die Angriffe in Saporischschja trafen ein Wohngebäude, ein Lagerhaus, ein Postsortierzentrum und einen Sportkomplex.

Infolge der Angriffe wurden sieben Personen verletzt, darunter Kinder im Alter von 6, 7, 12 und 16 Jahren.

Fast 40 Treffer in Dnipropetrowsk

In der Region Dnipropetrowsk kamen zwei Personen ums Leben, darunter ein siebenjähriges Mädchen.

Weitere neun Personen wurden verletzt, darunter ein 11-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Jugendlicher.

Lokalen Behörden zufolge gab es in der Region fast 40 Treffer durch Drohnen, Artillerie, Fliegerbomben und Raketen.

Infolgedessen wurden Mehrfamilienhäuser, Privathäuser, ein Gymnasium sowie Autos beschädigt.

Tankstelle in Mykolajiw zerstört

In der Region Mykolajiw schlug eine Drohne in der Nähe einer Tankstelle ein.

Bei dem Angriff wurde eine Person getötet, sieben weitere wurden verletzt. Das Tankstellengebäude wurde zerstört, zudem wurden Privathäuser und Fahrzeuge beschädigt.

Wohngebäude in Charkiw beschädigt

Einer der Angriffe in der Stadt Charkiw traf ein mehrstöckiges Wohngebäude.

Infolge des Angriffs wurden drei Personen verletzt. Zudem wurden eine Tankstelle und mehrere Autos beschädigt.

Fliegerbomben auf Sumy abgeworfen

Ukrainischen Behörden zufolge wurden drei lenkbare Fliegerbomben auf die Stadt Sumy abgeworfen.

Nach dem Vorfall suchten 11 Personen, darunter drei Kinder, medizinische Hilfe auf. Ein Schulgebäude wurde schwer beschädigt, zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich jedoch keine Schüler im Gebäude.

Zudem wurden ein Fahrer und ein Postmitarbeiter verletzt, als eine Drohne ein Postfahrzeug traf.

Auto in Kramatorsk ins Visier genommen

In der Stadt Kramatorsk in der Region Donezk traf eine Drohne einen Personenkraftwagen.

Es wurde berichtet, dass eine Person verletzt wurde.

Fortsetzung des Nachtangriffs auf Kiew

Ukrainische Beamte betrachten die Angriffe vom 2. Juli als Fortsetzung des Massenangriffs, der in der vorangegangenen Nacht auf die Hauptstadt Kiew erfolgte.

Sie betonten, dass der Nachtangriff auf Kiew hinsichtlich der Opferzahl einer der schwersten Schläge war, die seit Beginn des Krieges in der Hauptstadt erlebt wurden.