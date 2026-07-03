13 Teilnehmer für das Achtelfinale der WM 2026 feststehen

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13 Teilnehmer für das Achtelfinale der WM 2026 feststehen

Die Spiele des Sechzehntelfinales der Weltmeisterschaft 2026 dauern an.

Die Schweizer Nationalmannschaft besiegte Algerien und zog ins Achtelfinale ein. Damit ist die Zahl der Teilnehmer für die nächste Turnierphase auf 13 gestiegen.

Schweiz kämpft weiter

Mit dem Sieg gegen Algerien hat sich die Schweiz unter die besten 16 Mannschaften der WM 2026 qualifiziert.

Die Europäer kämpfen nun um den Einzug ins Viertelfinale.

Teams im Achtelfinale

Nationalmannschaften, die sich bisher für das Achtelfinale qualifiziert haben:

  • Paraguay;

  • France;

  • Canada;

  • Morocco;

  • Portugal;

  • Spain;

  • USA;

  • Belgium;

  • Mexico;

  • Brazil;

  • Norway;

  • England;

  • Switzerland.

Noch drei Plätze offen

Die verbleibenden drei Teilnehmer des Achtelfinales werden in folgenden Spielen ermittelt:

  • Argentina — Cape Verde;

  • Australia — Egypt;

  • Colombia — Ghana.

Nach diesen Partien werden alle Teilnehmer und Paarungen für das Achtelfinale der WM 2026 feststehen.

Das Turnier steuert auf die entscheidende Phase zu, und die Fans können sich auf noch intensivere Duelle freuen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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